Joop Zoetemelk opgevolgd door Mathieu van der Poel: “Het heeft veel te lang geduurd”

“38 jaar en hij heeft hem!”, was de spreuk toen Joop Zoetemelk in 1985 wereldkampioen werd in Italië. Uitgerekend 38 jaar later heeft hij eindelijk een opvolger in Mathieu van der Poel, die naar de regenboogtrui soleerde na een slijtageslag in een heuvelachtig Glasgow. “Een heel mooie koers en een heel mooie winnaar”, vertelt Zoetemelk tegen het AD.

“Dat vind ik heel mooi. Sterker nog: het heeft veel te lang geduurd”, aldus de inmiddels 76-jarige Zoetemelk. “Waarom het zo lang heeft geduurd, dat weet ik niet. Dat moet je aan de renners vragen. Natuurlijk had er best een Nederlander al iets eerder kunnen winnen. Ook Mathieu. Maar dan moet ook alles meezitten.”

Zoetemelk vindt het vooral knap dat Van der Poel altijd aankondigt wanneer hij goed gaat zijn, en het dan ook waarmaakt. “In de Tour is hij bijna niet in de kijker geweest. Hij heeft alleen zijn ploeg geholpen. De sprinters waren te snel, de andere etappes te zwaar. Hij heeft niet voor de ritzeges gereden en hij zal al met zijn gedachte bij de WK zijn geweest”, geeft hij aan. “In de Tour heeft hij aan zijn conditie gewerkt. Nou, dat hebben we vandaag gezien.”

“Hij weet natuurlijk al hoe het is om wereldkampioen te zijn, maar dan in de cross. Hij heeft monumenten gewonnen. Het is mooi dat dit er nu ook op staat en als ik hem zo zie rijden, komt er nog wel het een en ander bij”, verwacht Zoetemelk.

