Joop Zoetemelk geopereerd: “Hij maakt het naar omstandigheden goed” maandag 21 september 2020 om 18:49

Joop Zoetemelk is succesvol geopereerd, nadat hij zondag tijdens een fietsrit meerdere botbreuken opliep bij een aanrijding met een auto. Dat heeft zijn vrouw laten weten aan De Telegraaf. De 73-jarige Zoetemelk heeft geen orgaan- en hersenschade overgehouden aan de val.

“Joop is zondag geopereerd aan een arm en een been. Er is in ieder geval geen orgaanschade of een hoofdtrauma”, zegt Zoetemelks vrouw. “Hij zal nog wel een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven, maar hij maakt het naar omstandigheden goed.”

Zondagochtend werd Zoetemelk (winnaar van de Tour de France 1980) tijdens een fietstocht in de omgeving Parijs aangereden, waarna hij met een helikopter naar het ziekenhuis werd afgevoerd.