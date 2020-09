Meerdere botbreuken voor Joop Zoetemelk na aanrijding op de fiets zondag 20 september 2020 om 13:21

Joop Zoetemelk, de Tourwinnaar van 1980, is vandaag aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was in Parijs. De oud-wielrenner is met meerdere botbreuken afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is volgens zijn familie wel bij bewustzijn.

Zoetemelk, die in de buurt van Parijs woont, was in de Franse hoofdstad omdat hij daar aanwezig zou zijn bij de laatste etappe van de Tour de France. De Nederlander is na zijn aanrijding naar een ziekenhuis in Parijs gebracht.