Joop Uuldriks wint Klassiekerspel in WielerFlits Ploegleider: “Je moest constant vooruit denken”

Interview

Vergeet de Randstad, want het is opnieuw een noordeling die de eindzege heeft gepakt in WielerFlits Ploegleider. Tijdens het gloednieuwe Klassiekerspel trok de 31-jarige Joop Uuldriks uit Zuidbroek aan het langste eind. Hij bewaarde het beste tot het laatste, want Luik-Bastenaken-Luik was met 173 punten zijn beste uitslag. “We hebben een subleague met vrienden, uit de einduitslag blijkt wel hoe fanatiek we zijn”, lacht hij. Bij WielerFlits doet hij zijn verhaal.

Uuldriks is in het dagelijks leven werkzaam bij de Gemeente Oldambt in Oost-Groningen. Hij werkt daar als medewerker Personeel en Salarisadministratie. Zoals velen werd hij in Frankrijk met het wielervirus besmet tijdens vakantie. “Eigenlijk ben ik al van jongs af aan wielerliefhebber. Als we vroeger op vakantie waren in Frankrijk, gingen we wel eens bij de Tour de France kijken. Maar dat ik echt fanatiek bezig ben met wielerspelletjes, dat is pas iets van de laatste zes of zeven jaar. Dat doen we met een groep vrienden, die overigens ook vrijwel allemaal bovenin meedraaiden.”

Zo werd Joops broer nog elfde in de algemene rangschikking. “We zijn heel fanatiek”, lacht hij. “Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik voor dit Klassiekerspel ook wel echt gewerkt met een Excel-bestandje om week per week mijn ideale team te kunnen bouwen met de drie wissels. Ik ken het spel al jaren van de grote rondes, maar ik heb me eerst wel goed ingelezen in de nieuwe regels. Qua puntentelling was alles relatief hetzelfde. Het zat hem nu vooraal aan het vooruitdenken en per wedstrijd de juiste wissels toepassen. Dat maakte het tactisch anders dan de andere spellen.”

Geluk dwing je af

En net dat maakte het ook moeilijk, vindt Uuldriks. Zijn basis bestond uit de grote drie: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar. “Daaromheen heb ik renners genomen die ook veel reden, zoals Sep Vanmarcke. Hij was best goedkoop, maar heeft toch nog behoorlijk wat puntjes gehaald. Dat is er wel eentje die ik er vrij lang in had staan. Naast die drie puntenopslokkers (Van Aert, Van der Poel en Pogačar, red.) kon je nog twee renners van rond de tien punten nemen. Christophe Laporte heeft heel het voorjaar in mijn ploeg gezeten, al moest ik die soms wisselen.”

Dat was lastig, want dan wilde Uuldriks de drie punten duurdere Mads Pedersen in zijn ploeg hebben. “Het was een flinke puzzel”, legt hij uit. “Zo heb ik ook bijna heel het voorjaar met Matej Mohorič in mijn hoofd gezeten, maar heeft hij volgens mij niet in één klassieker mijn team gehaald. Later in het voorjaar deed ook Neilson Powless zijn intrede. Die was in de voorbereidingskoersen heel goed bezig, was niet duur en leverde uiteindelijk wel heel veel punten op. In de vlakke sprintkoersen koos ik steeds voor Jasper Philipsen en Arnaud De Lie; ook goed uitgepakt.”

“Maar dat is puur het wisselbeleid geweest”, merkt Uuldriks op. “Dat je tijdens Parijs-Roubaix wel de Ganna’s en de Küngs van deze wereld in je team had. En ja, ook een beetje geluk. Ik had in Omloop Het Nieuwsblad geen Tim Wellens en ook niet Mohorič. Zij werden tweehonderd meter voor de streep teruggepakt en belandden helemaal buiten de punten. Na de Amstel Gold Race heb ik ook meteen David Gaudu eruit gegooid. En de laatste zondagochtend heb ik – nadat ik het weer had gecheckt – op het laatst Mikel Landa nog gewisseld met Ben Healy (vierde, red.).”

Geen gekke dingen doen

Goed nadenken, een beetje geluk hebben. Én vooral: geen gekke dingen doen, adviseert Uuldriks. “Je moet soms gewoon een renner laten schieten. Dat je Van der Poel niet voor een koers verkoopt, maar op de bank zet en dan dus gokt op een minder dure renner. En dat je dan het monument daarna die renner weer kan verkopen voor een coureur die het in die koers goed kan doen. Dat is denk ik de truc. En na de Amstel Gold Race zag ik dat ik wel eens kon winnen. Toen heb ik gewisseld door naar de teams om me heen te kijken, dat ik dezelfde namen had.”

Zodoende wist Uuldriks dat zijn concurrenten hem niet veel konden ontlopen. “In het begin moest je gewoon Van Aert, Van der Poel en Pogačar hebben. Die laatste móest je ook in de heuvels hebben, net als Remco Evenepoel tijdens La Doyenne. Vooruitdenken is het sleutelwoord. Ook straks in de Giro. Dan móet je ook Evenepoel hebben. Als hij uitvalt, is ook het spel van 95% van de spelers om zeep. Zo moet je denken. Andere Giro-tips? Ik ben benieuwd hoe Healy het in het hooggebergte doet, schrijf Magnus Cort ook maar op. En neem sowieso een pure tijdrijder.”

Team WC Wheelieee van Joop Uuldriks in Omloop Het Nieuwsblad (eerste koers)

Christophe Laporte (waarde van 11): 26 punten

Arnaud De Lie (waarde van 16): 25 punten

Tom Pidcock (waarde van 15): 19 punten

Sep Vanmarcke (waarde van 3): 12 punten

Tiesj Benoot (waarde van 8): 9 punten

Jasper Philipsen (waarde van 15): 0 punten

Victor Campenaerts (waarde van 4): 0 punten

Ben Turner (waar van 3): 0 punten

Reserves

Mathieu van der Poel (waarde van 20)

Attila Valter (waarde van 2)

Sam Watson (waarde van 1)

Andrea Bagioli (waarde van 1)

Jan Tratnik (waarde van 1)

Totale waarde: 100

Team WC Wheelieee van Joop Uuldriks in Luik-Bastenaken-Luik (laatste koers)

Remco Evenepoel (waarde van 19): 43 punten

Tom Pidcock (waarde van 15): 35 punten

Ben Healy (waarde van 1): 29 punten

Tiesj Benoot (waarde van 8): 23 punten

Mattias Skjelmose (waarde van 5): 19 punten

Michael Woods (waarde van 6): 13 punten

Giulio Ciccone (waarde van 2): 11 punten

Tadej Pogačar (waarde van 20): 0 punten

Reserves

Andrea Bagioli (waarde van 1)

Enric Mas (waarde van 3)

David Gaudu (waarde van 5)

Neilson Powless (waarde van 5)

Sam Watson (waarde van 1)

Totale waarde: 91

Bekijk hier alle uitslagen van Joop Uuldriks

In totaal behaalde Joop ook 62 punten door de juiste winnaars te voorspellen. Alleen in Strade Bianche, Brugge-De Panne en Luik-Bastenaken-Luik kreeg hij geen bonuspunten voor zijn voorspelling. In Dwars Door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race én de Waalse Pijl voorspelde hij vijf keer op rij de juiste winnaar, goed voor tien punten per koers.