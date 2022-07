Jonge Slowaak Martin Svrcek wordt prof bij Quick-Step Alpha Vinyl

Martin Svrček is met ingang van vandaag beroepsrenner bij Quick-Step Alpha Vinyl. De 19-jarige Slowaak reed in het eerste deel van het jaar als eerstejaars belofte voor Biesse-Carrera en zet nu, zoals gepland, de stap naar de WorldTour.

Svrček won in 2020 als eerstejaars junior het Slowaaks kampioenschap tijdrijden in zijn categorie. Een jaar later reed hij een handvol overwinningen bij elkaar en veroverde hij de ‘dubbel’ tijdens de nationale kampioenschappen: hij prolongeerde zijn titel in de tijdrit en won ook de wegwedstrijd. In december en januari maakte hij al deel uit van de trainingskampen van Quick-Step Alpha Vinyl. Met Biesse-Carrera reed hij dit seizoen onder andere al de Giro di Sicilia.

Svrček is net hersteld van een gebroken sleutelbeen en voegt zich nu bij het WorldTeam op het trainingskamp in Livigno om zich voor te bereiden op het tweede deel van het jaar. “Het was van jongs af aan mijn droom om profwielrenner te worden. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het voelt om met The Wolfpack te rijden. Als ik één ding met zekerheid kan zeggen, is het dat ik wil leren om professioneler te worden. Ik heb geen specifieke doelen, ik ben pas 19 jaar oud.”