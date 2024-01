zaterdag 27 januari 2024 om 08:08

Jonge Rosita Reijnhout laat Visma | Lease a Bike juichen in vrouwenkoers Cadel Evans

De nog maar 19-jarige Rosita Reijnhout heeft in Australië de vrouwenwedstrijd van de Cadel Evans Great Ocean Road Race gewonnen. De Nederlandse van Visma | Lease a Bike was na ruim 140 kilometer de beste in de Deakin University Elite Women’s Road Race, zoals de koers officieel heet. Reijnhout bleef na een lastige finale nipt uit handen van Dominika Wlodarczyk en Cecilie Uttrup Ludwig.

Op het programma stond een heuvelachtige koers in de Women’s WorldTour met start en finish in Geelong, waar zondag ook de mannenwedstrijd van de Cadel Evans Great Ocean Road Race verreden wordt. In de laatste 30 kilometer lag twee keer de Challambra Crescent (1,1 km aan 8,5%). Na de top volgde een korte afdaling, een strook van 500 meter aan 8% en nog acht kilometer tot de meet.

Een compact peloton reed in de slotfase af op de laatste beklimming van Challambra Crescent, waar het topfavoriete Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) was die de aanval koos. Haar solo hield echter geen stand, want ruim vijf kilometer voor de finish kwamen Reijnhout (Visma | Lease a Bike) en Wlodarczyk (UAE Team ADQ) aansluiten.

What a thriller! Rosita Reijnhout wins the Deakin University Road Race and takes her first ever win! pic.twitter.com/HWySK1uWK1 — Eemeli (@LosBrolin) January 27, 2024

Achter de drie koplopers had zich een achtervolgend groepje gevormd, waaruit Sarah Gigante nog probeerde de oversteek te maken. Dat lukte niet. Ruim vier kilometer voor de meet waagde de 19-jarige Reijnhout een poging. Zij reed weg bij Wlodarczyk en Ludwig en wist knap stand te houden tot op de finish in Geelong. De Poolse en de Deense kwamen nog tot op haar wiel, maar de zege was voor de Nederlandse.

Jongste winnares ooit in WWT

Reijnhout is met haar 19 jaar en 294 dagen nu officieel de jongste winnares ooit in de Women’s WorldTour. Volgens ProCyclingStats stond dat ‘record’ hiervoor op naam van Amalie Dideriksen, die in 2017 de Ronde van Drenthe won toen ze 20 jaar en 291 dagen oud was.

In de recente Tour Down Under wist Reijnhout dertiende te worden in het algemeen klassement, na een negende plaats in de heuvelrit naar Willunga Hill. Met Visma | Lease a Bike viel eerder in Australië ook al wat te juichen, want Nienke Veenhoven won het Women’s Down Under Criterium, alleen was dat geen officiële UCI-wedstrijd.