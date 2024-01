zaterdag 27 januari 2024 om 10:31

Rosita Reijnhout stunt als 19-jarige met WWT-zege: “Vroeg aan iedereen of ik echt gewonnen had”

Rosita Reijnhout heeft zich in de geschiedenisboeken gereden met haar overwinning in de vrouweneditie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Met haar 19 jaar is ze de jongste winnares van een eendagskoers in de Women’s WorldTour ooit. “Ik ben heel blij en kan het nog steeds niet geloven”, reageerde de renster van Visma | Lease a Bike na afloop tegenover de pers.

“Ik ben heel trots op de ploeg en ga het zeker vieren als ik thuis ben straks. Het was een heel zware wedstrijd, maar ik ging er vol voor”, aldus Reijnhout, die er vervolgens een Cruijffiaanse uitspraak uitgooit: “Als je het niet probeert, zal je nooit weten hoe het afloopt.”

Reijnhout won solo, nadat ze op ruim vier kilometer van de finish wegreed van Cecilie Uttrup Ludwig en Dominika Wlodarczyk. Zij waren overgebleven na een lastige finale. “In de lokale ronde voelde ik op het steilste klimmetje al dat ik best goed was”, blikt de Nederlandse terug. “Ludwig ging er daar voor, maar ik kon op het steile deel achter haar aan en zag dat ik dichterbij kwam.”

“Daarna kwamen we met drie vooraan te rijden en toen hielden zij plots de benen stil. Ik dacht echt: Waarom?! Want we hadden nog een voorsprong. Daarom ging ik alleen en koos ik een goed tempo. Ik dacht dat ze dichterbij kwamen, maar ik heb echt alles gegeven, want als ik zou stoppen met trappen dan zouden ze zeker terugkomen. Ik dacht bij mezelf ‘Gaan, gaan, gaan’ en heb uiteindelijk gewonnen.”

Het ongeloof van haar zege moest nog even indalen. “Na de finish vroeg ik aan iedereen of ik echt gewonnen had”, lacht de 19-jarige renster uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk. “Dit is mijn eerste overwinning ooit, tot nu toe won ik nog nooit iets. Het is echt een schok, maar ik ben zo blij.”