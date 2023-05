Jonathan Milan pakt zijn vierde tweede plaats: “Mis ook beetje ervaring”

Jonathan Milan spaart tweede plaatsen in deze Giro d’Italia. Na zijn ritzege in San Salvo wist de sprinter van Bahrain Victorious nog vier keer naar een tweede stek te sprinten. Ook in Caorle was het raak, want alleen Alberto Dainese bleek sneller dan Milan. “Dat is jammer, want ik had het team graag de zege bezorgd, maar we moeten ook blij zijn hiermee”, vindt hij.

“Ik moet eerst en vooral de ploeg bedanken voor het fantastische werk dat ze geleverd hebben vanaf de start”, aldus Milan in gesprek met SpazioCiclismo. “Natuurlijk waren mijn benen vandaag niet op zijn best na de beklimmingen van gisteren. Ik heb alles gegeven, maar in de finale was het een beetje moeilijk om het wiel van Andrea Pasqualon te houden. Ik haalde hem pas in de laatste 300 a 400 meter bij en begon toen ook mijn sprint. Ik probeerde nog zoveel mogelijk renners in te halen, maar ik zat te ver.”

De 22-jarige Milan weet dat hij nog flink wat stappen kan maken. “Het ontbrak hier een beetje van alles. Ook een beetje ervaring, denk ik”, zegt de Italiaan, die al zo goed als zeker is van de paarse puntentrui. “Maar ik ga het niet rustig krijgen. Zelfs in de tijdrit naar de Monte Lussari moet ik nog doortrappen. Maar laten we eerst aan morgen gaan denken en proberen deze Giro uit te rijden.”

