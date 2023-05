Jonathan Milan komt bijzonder dicht bij tweede ritzege: “Dacht dat ik gewonnen had”

Jonathan Milan kwam woensdag zeer dicht in de buurt van de ritzege in de Giro d’Italia. De Italiaanse sprinter van Bahrain Victorious moest van zeer ver komen, maar slaagde er toch nog in om het vuur aan de schenen van Pascal Ackermann te leggen. “Ik maakte een foutje door te ver te zitten bij de laatste bocht.”

“Het was heel erg nipt. Ik heb alles gegeven en tot op de streep bleef ik hopen op de overwinning. Uiteindelijk is het de tweede plaats geworden. Ik ben blij dat ik deze trui nog heb”, doelde Milan op de puntentrui bij Cycling Pro Net. Aan de streep in Tortona juichte Ackermann, al leek ook Milan zegezeker. “Ik kan niet ontkennen dat ik dacht dat ik gewonnen had.”

Toch is Milan niet ontevreden met zijn derde tweede plaats in de Giro. “Het is nog steeds een goed resultaat voor mij. Bij de laatste bocht maakte ik een klein foutje door te ver te zitten, maar daarna reed ik een goede sprint. Ik ben er wel tevreden mee.”

