Jonas Vingegaard: “Zou me niets verbazen als UAE Emirates donderdag vroeg gaat aanvallen”

Jonas Vingegaard is op veel scenario’s voorbereid, ook dat UAE Emirates donderdag in de twaalfde etappe mogelijk vroeg ten aanval trekt. “Ik zou niet verrast zijn als ze vroeg in de aanval gaan, we moeten dus attent zijn vanaf de start”, zegt de geletruidrager van Jumbo-Visma na de rit naar Moulins over het team van concurrent Tadej Pogačar.

“Het wordt heel interessant”, kijkt Vingegaard vooruit naar de overgangsrit naar Belleville-en-Beaujolais. “Het gaat veel op en af en het wordt interessant om te zien wat de plannen worden van de andere teams. Ons plan is in ieder geval om de gele trui te verdedigen. […] En we moeten zorgen dat er geen gevaarlijke renners wegrijden in de openingsfase.”

De eerste echte krachtmetingen voor de klassementsrenners kan dus donderdag al komen, maar alle ogen zijn gericht op de bergetappes van vrijdag, zaterdag en zondag. “Ik kijk heel erg uit naar het weekend. Dat worden drie heel zware etappes en ik denk dat ik daar klaar voor ben”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

“We zijn nu elf etappes ver, dus ik denk dat iedereen dat wel in zijn benen voelt. Maar vandaag was het geen zware rit, dus ik het lastig om aan te geven hoe mijn benen precies voelen.”

