zaterdag 16 september 2023 om 20:04

Jonas Vingegaard ziet Kuss ook de komende jaren als kopman: “Maar dan verlies ik een steengoede helper”

Jonas Vingegaard heeft deze week al vaker laten verstaan dat niet hij, maar Sepp Kuss deze Vuelta moest winnen. Nu zijn wens zal uitkomen, is de Deense Tourwinnaar opgetogen. “We hebben geschiedenis geschreven. Natuurlijk maakt ons dat blij en trots, want het was een historisch seizoen”, zegt de tweevoudige Tourwinnaar bij VTM.

“Ik ben zo blij voor Sepp. Een grote ronde winnen is career-changing. Hij is zo’n goede jongen, die deze overwinning volledig verdient. Het was een heel speciaal moment om arm in arm over de finish te rijden, en morgen op het podium wordt het ook uniek.”

Wat verandert dit nu aan de status van Kuss binnen de Jumbo-Visma-ploeg? “Als hij wil, zal hij nog meer kansen krijgen als leider in de toekomst. Ik hoop dat hij dat zal willen. Hij is zo goed dat hij alle kansen verdient. Ik zal dan wel een steengoede helper in de bergen verliezen, maar dat neem ik er graag bij. Of een co-kopmanschap in de Tour zou kunnen? Zeker!”

Ook Primoz Roglic toonde zich van zijn meest collegiale kant. “Sepp is een grote kampioen. Hij was altijd op de afspraak, dus is hij een verdiende winnaar. Het was ook fijn om met verschillende kopmannen te racen, omdat de media zich dan niet zo op mij focust (lacht).”