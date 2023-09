zaterdag 16 september 2023 om 18:03

Wat een beeld! Ploegmaats Vingegaard en Roglic arm in arm met eindwinnaar Kuss over de finish

De dominantie van Jumbo-Visma werd nog wat meer in de verf gezet bij de aankomst van de laatste lastige bergrit in Guadarrama. De nummers één, twee en drie lieten de favorietengroep rijden, om arm in arm over de aankomstlijn te bollen. Een prachtig moment voor rode trui Sepp Kuss.

Jumbo-Visma-ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic maakten daarbij duidelijk dat er van onenigheid binnen de ploeg geen sprake is, en dat ze de Amerikaan de eindzege volledig gunnen.

“Het was heel speciaal om dit samen te kunnen vieren, en om te kunnen relaxen in de laatste kilometers van een zware bergrit. Om dat met je twee ploegmaats te kunnen doen, is heel gaaf. Ik kan het nog niet geloven”, vertelde Kuss over dit moment in het flashinterview.