Jonas Vingegaard weigert het plan om Tadej Pogacar te kraken uit te leggen

Voor het tweede opeenvolgende jaar is Jonas Vingegaard erin geslaagd om de Tour de France te winnen. Na een schitterend duel met Tadej Pogacar bleek de Deen van Jumbo-Visma in de derde week de betere tijdrijder en in de koninginnenrit over de Col de la Loze de taaiste. “Volgend jaar kom ik terug om de Tour opnieuw te winnen”, zo liet Vingegaard direct al weten.

In een grote tent niet ver van de finish bij Le Markstein meldde Jonas Vingegaard zich voor de traditionele persconferentie met de winnaar van de Tour de France. Zoals de hele ronde is de Deen meer een man van daden dan van woorden. Nu de buit binnen is, waren zijn antwoorden ook niet sprankelend, al was de opluchting dat de buit binnen was van iedere vezel van zijn lichaam te lezen.

“Ik ben natuurlijk heel blij om mijn tweede Tour de France te winnen”, opende Vingegaard het perspraatje. “De Tour was mijn grote doel van dit jaar en om de ronde op deze manier na zo’n schitterend gevecht met Tadej Pogacar te winnen, is geweldig. Ik moet zeker mijn team bedanken. Zij hebben geweldig gewerkt. We hadden elke dag een plan. Het is heel mooi dat ik hun werk heb kunnen belonen met de eindoverwinning.”

Voor het derde opeenvolgende jaar zijn Tadej Pogacar en jij de nummers een en twee in de Tour de France. We kunnen stellen dat er tussen jullie twee een behoorlijke rivaliteit is. Denk je dat jullie gevecht pure promotie voor het wielrennen is?

“Ik denk zeker dat het goed is voor het wielrennen dat er in de strijd om de overwinning rivaliteit is. Het was dit jaar een ongelooflijk gevecht tussen Tadej en mij. Het was ongelooflijk moeilijk om hem te kraken. Ik ben super blij dat ik op het einde de beste bleek te zijn.”

De ploeg gaf aan dat ze een plan hadden om Tadej Pogacar te kraken. Kun je vertellen wat dat plan was?

“Als we nu uitleggen hoe wij Tadej kunnen kraken, dan weet hij de volgende keer wat hij moet doen om dit te voorkomen. Misschien dat Merijn Zeeman of Grischa Niermann er meer over willen vertellen.”

Wat was het grote verschil met vorig jaar?

“Ik was een stuk zelfverzekerder dan twaalf maanden geleden. De ploeg had meer vertrouwen in hoe we als team kunnen functioneren, maar er was ook volop geloof dat ik de wedstrijd opnieuw zou kunnen winnen. We wisten wat mijn sterke punten waren en we wisten hoe we daar winst uit konden halen. Ik denk dat niet iedereen elke dag ons plan begreep, maar wij begrepen wel met welk doel we iets deden. Uiteindelijk wierp dat zijn vruchten af.”

Wat was fysiek en mentaal moeilijker, je eerste Tour winnen of je tweede titel met succes verdedigen?

“Poeh, dat weet ik niet. Ik denk dat ik wat tijd nodig heb voordat ik daar antwoord op kan geven. Ik denk dat ik dit pas een week na de Tour kan zeggen. Vorig jaar voelde ik me na een week nog steeds goed. Maar, mentaal is het natuurlijk opnieuw zwaar geweest.”

Het lijkt dat je in deze Tour sterker was dan ooit tevoren. Heb je daar een verklaring voor?

“Vorig jaar had ik in het voorjaar last van diverse blessures (veel problemen met zijn hamstrings, red.) en was ik ook nog eens ziek. Dit jaar heb ik nergens last van gehad. Dat maakt een groot verschil. Verder ben ik mezelf nog steeds aan het ontwikkelen en zien we dat ik elk jaar nog verbeter. Het is niet dat ik in een jaar 20% beter word. Het zijn kleine stapjes. Het is nu ook niet zo dat ik in deze Tour veel beter heb gepresteerd dan in de editie van vorig jaar.”

Bij je debuut in de Tour de France in 2021 oogde je nog een beetje nerveus en angstig. Sinds dat debuut heb je een lange weg afgelegd qua omgaan met de media en zelfvertrouwen winnen. Kun je daar iets meer over zeggen?

“Twee jaar geleden was mijn eerste Tour de France. Het was eigenlijk ook mijn eerste jaar dat ik goede uitslagen neerzette. Niet dat ik daarvoor geen goede wielrenner was, maar daarvoor kon ik niet omgaan met de druk die ik vooral mezelf oplegde. Nadat ik stapje na stapje hiermee leerde om te gaan, begon ik ook wedstrijden te winnen, kwam ik op het podium te staan en kreeg ik ook steeds meer vertrouwen. Meer vertrouwen in mezelf, maar ook in de omgang met de media.”

Matej Mohoric beschreef na zijn ritzege vrijdag dat je als wielrenner zoveel opofferingen moet doen. Je bent enorm veel weg van je familie en moet je eigen leven het grootste deel van het jaar op de tweede plek zetten. Als je dan in een wedstrijd komt, heb je vaak het gevoel dat je daar niet thuis hoort omdat de andere renners zo sterk zijn. Kun je je dat gevoel voorstellen of is dat voor jou heel anders omdat je zo sterk was in deze Tour?

“Wij moeten allemaal veel offers brengen om op dit niveau te fietsen. Ik zal dit jaar meer dan 150 dagen mijn vrouw en kind niet zien. Het klopt dus dat we veel opofferingen moeten doen om wedstrijden te winnen. Al die offers zorgen echter op een zekere manier ook voor vertrouwen. Ik weet dat deze trainingsmanier, ons voedingspatroon en o.a. de hoogtestages ervoor zorgen dat ik mijn topniveau bereik. Op die manier haal ik er ook rust en zelfverzekerdheid uit.”

Blijft de Tour de France de komende jaren ook de wedstrijd waar je je op concentreert? Of heb je ook nog andere doelen voor de toekomst?

“Natuurlijk heb ik ook nog andere doelen, maar de Tour de France is de grootste wedstrijd in de wereld. De Tour is iets speciaals. Het is nu misschien nog wat te vroeg om het te zeggen, maar ik denk dat ik volgend jaar opnieuw ga proberen om de Tour te winnen.”

Wat is het eerste wat je wilt doen als je thuis bent?

“Een broodje dürum eten.”

