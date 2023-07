Jonas Vingegaard: “We zullen de gevolgen van deze zware Tour in de slotweek zien”

Video

Jonas Vingegaard was na afloop van de twaalfde rit iets voorzichtiger over zijn vorm dan zijn grote concurrent Tadej Pogacar, die vertelde energie bespaard te hebben. "Vanuit jullie perspectief ben ik er zeker van dat dit een geweldige Tour de France is, maar vandaag was echt weer een zware etappe", aldus de Deen.

“Elke dag is het er tot nu toe vol op en vandaag was daar zeker geen uitzondering op. Wat de gevolgen van deze zware Tour gaan zijn, zullen we in de slotweek zien. Alles wijst erop dat dit een extreem zware Tour is”, gaat hij verder.

Vingegaard zelf is, ondanks de zware etappes die de renners achter de rug hebben, klaar voor een weekend waarin een aantal loodzware bergritten op het menu staan. “Ik ben klaar voor een groot gevecht morgen en hoop op mijn beste benen. Ik zal me naar de top vechten.”

“Het is moeilijk om te zeggen of er grote verschillen zullen ontstaan”, eindigt hij. “Hoe zwaarder de etappe is, hoe groter de veerschillen gaan zijn.”

