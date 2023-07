Tadej Pogacar blaakt van vertrouwen: “Energie kunnen sparen”

Tadej Pogacar kende donderdag een goede dag op de fiets. In de twaalfde rit van de Tour kon hij naar eigen zeggen ‘energie sparen met het team.’ “Ik ben gewoon tevreden”, aldus de nummer twee in het algemeen klassement. Wint Pogacar op Grand Colombier? Dan ontvang jij een gratis RIDE! Lees ook:

“Ik had goede benen. Op een dag als vandaag, waarin het erg hard gaat in de eerste uren, is het natuurlijk moeilijk om energie te sparen, maar ik denk dat het is gelukt. Ik heb bijvoorbeeld geen energie verspild door te reageren op de verkeerde momenten.”

Vrijdag komt Pogacar op voor hem bekend terrein: de dertiende rit eindigt namelijk op de Grand Colombier, waar hij drie jaar geleden zijn tweede ritzege in de Tour de France boekte. “Ik ben erg gemotiveerd en ken de klim van morgen erg goed, dus laat het weekend maar komen. Hopelijk zijn de benen dan even goed als vandaag.”