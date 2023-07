Jonas Vingegaard straalt: “Meer dan 7 minuten voorsprong, ongelooflijk”

Jonas Vingegaard mag zich gaan opmaken voor een nieuwe eindoverwinning in de Tour de France. Met nog vier etappes te gaan heeft de kopman van Jumbo-Visma liefst 7.35 minuut voorsprong op Tadej Pogačar, die in de bergetappe naar Courchevel volledig instortte en minuten aan zijn broek gesmeerd kreeg. “Dit had ik helemaal niet verwacht”, geeft Vingegaard toe. “Maar we zijn super-, superblij.”

“Tsja… Het is moeilijk te beschrijven”, komt de Deense kopman van Jumbo-Visma lastig tot woorden in het flashinterview. “Meer dan 7 minuten voorsprong, dat is ongelooflijk. Maar de Tour is nog niet klaar. Tadej zal zeker nog iets proberen de laatste drie etappes. We moeten blijven vechten, want we zijn nog niet in Parijs.”

Kortom, net als enkele ploeggenoten en ook sportief manager Merijn Zeeman houdt Vingegaard nog een slag om de arm. “Er kan nog veel gebeuren”, weet hij. “Een valpartij of een slechte dag…. Zaterdag is nog heel lastige rit, dus we moeten de focus behouden. We zijn er nog niet. Ik ben wel superblij, want we staan er goed voor. Ik ben blij hoe alles is uitgedraaid en hoe de ploeg gereden heeft.”

Vroeg in de rit kwam Pogačar ook nog ten val. “Ik zat net achter hem. Iemand ging naar rechts toe en nam het wiel van Tadej mee. Hij kon er niets aan doen. Dat was heel jammer voor hem. We hielden daarna niet in, maar wilden er ook niet van profiteren. Of dat voor deze grote verschillen heeft gezorgd? Dat is lastig om te zeggen, dat moet je aan Tadej vragen.”

