Opluchting bij Merijn Zeeman: “Moeten nog naar Parijs, maar deze voorsprong moet genoeg zijn”

Volgens Merijn Zeeman mag de Tour de France-zege Jumbo-Visma niet meer ontgaan, nu Jonas Vingegaard in de koninginnenrit naar Courchevel met minuten smeet naar zijn directe concurrent Tadej Pogačar. De Sloveen kraakte op de Col de la Loze en verloor bijna zes minuten. “We moeten nog wel naar Parijs, maar deze voorsprong moet genoeg zijn”, vertelt Zeeman bij de NOS.

“Dit had ik zeker niet verwacht”, gaat hij verder. “Gisteren pakt Jonas grote voorsprong, maar Pogačar wordt nog wel tweede. Het kon toneelspel zijn, maar hij oogde niet zo fris meer. Dan is het voor hem heel sneu dat hij zo breekt, maar voor ons in de wedstrijd is dat wel mooi.”

Vroeg in de rit ging Pogačar nog even onderuit, maar hij kon toen snel zijn weg vervolgen. “Ik denk dat die val nog wel meeviel, maar hij brak en het was een vreselijk zware etappe en bloedheet. Voor mij is het makkelijk om te zeggen dat het sloopwerk het gedaan heeft. We hebben er zeker veel energie in gestopt, maar het kan ook andere reden hebben. Maar Jonas heeft hem gekraakt, dat is zeker.”

Dubbel gevoel

“Het is wel een beetje dubbel”, geeft Zeeman toe. “Hij kraakt vandaag echt, dan vind ik het ook niet sjiek om daarover te juichen. We hebben veel respect voor hem als tegenstander, hij is een geweldige wielrenner. Misschien is hij ziek aan het worden. Maar het is wel logisch dat wij ongelooflijk blij zijn dat we er zo voor staan. Er is zoveel spanning in een Tour, dan ben wel heel opgelucht.”

