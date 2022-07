Jonas Vingegaard slaat het beste meteen vandaag toe – WIELERFLITS UPDATE #18

Video

Stilte voor de storm op de derde en laatste rustdag van deze Tour de France. Geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn naaste belagers Tadej Pogačar en Geraint Thomas namen uitgebreid de tijd om de internationale pers te woord te staan. Ook in de nieuwe WielerFlits Update geven zijn hun kijk op de komende zware slotweek door de Pyreneeën. Bekijk ‘em nu!

Wout van Aert kondigde alvast aan zich de komende dagen volledig op de gele trui van zijn Deense kopman te richten en de groene puntentrui voor eventjes te laten varen. We leren daarnaast hoe de drie topfavorieten tegen elkaar aan kijken én de laatste rustdag in de Tour is steevast een vaste afspraak om transferdeals rond te maken. Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

Beluister de podcast hier:



