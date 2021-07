Jonas Vingegaard: “Pogacar, Carapaz en ik waren aan elkaar gewaagd”

Jonas Vingegaard was opgetogen met zijn prestatie in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma wist op de slotklim de Col du Portet bij Tadej Pogačar en Richard Carapaz te blijven, waardoor hij opschoof naar de tweede plek in het klassement.

“Wat een dag. Tweede in de etappe en tweede in het klassement. Daar ben ik heel blij mee”, liet Vingegaard naderhand weten. De Deen was een van de renners die de versnelling van Pogačar op acht kilometer van de streep kon bijbenen en nadat Rigoberto Urán moest lossen, bleef hij samen met Pogačar en Carapaz van voren over.

“Pogačar, Carapaz en ik waren denk ik vandaag aan elkaar gewaagd”, zei de nieuwe kopman van Jumbo-Visma. “Carapaz wilde niet meewerken. Toen hij in de laatste kilometer versnelde, had ik het even moeilijk om te volgen. Maar gelukkig was ik sterk genoeg om terug te komen en hem in de sprint te verslaan.”

“Ik denk niet dat ik Pogačar had kunnen kloppen. Hij is heel sterk en staat niet voor niks aan de leiding in het klassement. Maar ik heb geen spijt van mijn inspanningen. Hopelijk kan ik morgen overleven en dan ziet het er goed uit om op het podium te eindigen”, aldus Vingegaard.