Jonas Vingegaard over pechmoment in kasseienrit: “Ik was een beetje in paniek”

Het beeld van vier rondrennende Jumbo-Visma-renners en een volgwagen staat veel wielerfans nog bij na de kasseienrit in de Tour de France 2022. De oorzaak was een pechmoment bij kopman Jonas Vingegaard, die van fiets moest wisselen. “Achteraf had ik beter kunnen afstappen en die ketting eraf moeten trekken, maar ik panikeerde een beetje”, zegt hij tegen de NOS.

“Het was een shit dag voor ons”, aldus Vingegaard. “Primož Roglič heeft wat tijd verloren en ik ook. Dat is jammer. Primož is ook nog eens gevallen, maar ik denk dat hij oké is. Dat is het belangrijkste. Ik had zelf pech en verloor 13 seconden op Pogačar. Voor mij kon het erger, maar voor Primož is het een groot verlies. We moeten nu vooruit kijken, en kijken wat we in de bergen kunnen doen.”

Maar wat gebeurde er bij zijn pechmoment? “Ik en een andere renners botsten tegen elkaar aan. Toen raakte hij mijn versnellingsapparaat en ging mijn ketting eraf. Achteraf had ik beter kunnen afstappen en die ketting eraf moeten trekken, maar ik panikeerde een beetje”, legt hij uit. “Het was de hele dag erg stressvol. Achteraf had ik het anders moeten doen, maar ik kan dat nu niet meer veranderen.”

Van Aert en Laporte

Het verschil met Tadej Pogačar, die ten aanval trok op een van de zwaarste stroken, was op een gegeven moment een minuut. Mede door hulp van gele trui Wout van Aert en Christophe Laporte werd dat in de finale teruggebracht tot 13 seconden. “Ik heb de beste helpers in de wereld. Met eerst nog Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot, maar toen viel Primož en hebben zij gewacht. Ik had Wout en Christophe. Zij deden geweldig werk om het gat te dichten. Daar moet ik ze ontzettend voor bedanken.”