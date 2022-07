Grischa Nierman na ‘lekkere kutdag’ voor Jumbo-Visma: “Nog niets verloren”

In tien minuten leken voor Jumbo-Visma alle aspiraties in de Tour de France in duigen te vallen, na pech bij Jonas Vingegaard en een valpartij van Primož Roglič. Eindstand heeft Vingegaard de schade op Tadej Pogačar beperkt tot dertien seconden, terwijl Roglič meer dan twee minuten verloor. “We hebben nog niets verloren, maar dit is niet de uitkomst die wij wilden hebben”, zegt ploegleider Grischa Niermann tegen de NOS.

“We hebben een lekkere kutdag gehad. In het begin valt Wout na het plassen, waarna hij zich moest herpakken. Hij had niet zijn allerbeste dag”, aldus Niermann. “Ik heb niet gezien wat er daarna gebeurde, maar Jonas schijnt van achteren aangereden te zijn. Hij moest van fiets wisselen, maar dat ging niet vlekkeloos en als besproken. Dat gebeurde allemaal in de hectiek.”

De boomlange Nathan Van Hooydonck wilde Vingegaard helpen. “Hij wilde de fiets van Jonas snel maken, maar die sprong op die van Nathan. Daarna moest hij opnieuw wisselen, want die fiets was veel te groot. Hij had de fiets van Sepp of Steven moeten pakken. Dat kan je 100 keer bespreken, maar in de hectiek ging dat mis. Wij zagen overal renners op de weg en pakten een fiets van onze auto voor Jonas.”

Risicomanagement

Jumbo-Visma moest daarom in de verdediging om de schade niet te groot te laten worden. “Daarom hebben we iedereen laten wachten, behalve Christophe die bij Roglič moest blijven. Maar toen reed een motor een strobaal op de weg en knalde Primož daar vol op. Hij viel daar zijn schouder uit de kom. Gelukkig kon hij hem zelf weer erin zetten. Maar dat duurde wel even.”

Dat betekende dat Jumbo-Visma de ploeg moest opdelen. “Vingegaard heeft met dank aan Christophe en Wout van Aert de schade beperkt. Dat was risicomanagement. We hebben twee kopmannen en moesten die allebei helpen”, zegt Niermann. “We hebben al mooie dagen gehad in de Tour, maar vandaag was lekker kut. We hebben nog niets verloren, maar dit is niet de uitkomst die wij wilden hebben.”

In het algemeen klassement is Vingegaard nu zevende, op 21 seconden van Tadej Pogačar. Roglič is uit de top-10 gevallen en staat nu 44ste op 2.17 minuut van zijn Sloveense landgenoot.