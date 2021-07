Jonas Vingegaard opnieuw tweede: “Ik had niet mijn beste dag”

Jonas Vingegaard moest vandaag opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats, dit keer in skigebied Luz Ardiden. De Deen bleek in de laatste honderden meters niet in staat om een demarrage van Tadej Pogačar te beantwoorden. “Ik had vandaag niet mijn beste dag”, klonk het in gesprek met de NOS.

Vingegaard was in de finale van de achttiende etappe opnieuw een van de sterkste klimmers, maar opnieuw moest hij het hoofd buigen voor de Sloveense geletruidrager. “Het was echt afzien op de slotklim, maar ik ben eigenlijk superblij met deze tweede plek. In de derde week van een grote ronde voelt niemand zich meer heel erg goed.”

De Deen van Jumbo-Visma staat nog altijd tweede in het algemeen klassement en lijkt in zijn eerste Tour op weg naar een podiumplek. “Om nu tweede te staan in het klassement is echt geweldig. Ik hoop de etappe van morgen te overleven om dan vervolgens nog een goede tijdrit af te werken.”

Vingegaard heeft veel geleerd van de voorbije etappes. “Het was echt een enorm leerproces. Ik ben gewoon heel erg blij met mijn tweede plek. Ik hoop het vast te houden tot Parijs.”