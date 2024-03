zaterdag 9 maart 2024 om 17:05

Jonas Vingegaard na nieuwe ritzege Tirreno-Adriatico: “Beter in vorm dan voorbije twee jaar”

Jonas Vingegaard zette vandaag de puntjes op de i in Tirreno-Adriatico. De kopman van Visma | Lease a Bike stond al stevig aan de leiding in de rittenkoers, maar won ook nog met overmacht op de Monte Petrano. Dat was niet per se nodig, zei hij in het flashinterview na afloop. “Maar ik deed het omdat ik van winnen houd”, aldus de Deen.

“Het team reed de hele dag weer op kop, dan is het heel mooi om dat terug te betalen”, vervolgde Vingegaard. “Voor mezelf is het ook mooi om weer te winnen. Met twee ritzeges is het een perfecte week voor ons. Nu moeten we de leiderstrui nog behouden in de slotrit van morgen.”

Aan de voet van de slotklim was het niet Visma | Lease a Bike, maar BORA-hansgrohe dat het tempo bepaalde. Later opende Jai Hindley het bal. “Ze reden een hoog tempo”, zei Vingegaard over de Duitse ploeg. “Op dat moment dachten we: dat is goed voor ons. Want als ik wilde aanvallen, was het goed als het tempo hoog lag. Toen ging Hindley, een paar keer. Op een gegeven moment besloot ik zelf aan te vallen. Vanaf daar was het gewoon een tijdrit naar de finish.”

Beter in vorm

De voorbije twee jaar won Vingegaard de Tour de France, maar was zijn niveau in maart nog een tikkeltje lager. In 2022 was hij tweede in Tirreno-Adriatico, vorig jaar werd hij derde in Parijs-Nice. “Ik denk dat ik nu in een betere vorm ben dan de voorbije twee jaar. Ik ben heel blij met hoe het hier ging. Ook kan ik blij en tevreden zijn met hoe we gereden hebben als team. Het is een supergoede week geweest. Of ik kan vieren? Eerst de rit van morgen nog.”