Superieure Vingegaard kroont zich met derde dagzege tot winnaar O Gran Camiño

Jonas Vingegaard mag zich eindwinnaar van O Gran Camiño 2023 noemen. De Deen van Jumbo-Visma ging als leider van start in de slottijdrit naar Santiago de Compostela en wist in de 18,1 kilometer chrono de puntjes op de i te zetten. Vingegaard won de tijdrit met groot machtsvertoon, voor zijn ploegmaat Rohan Dennis en Will Barta.

De beslissing in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño viel vandaag in een individuele tijdrit van 18,1 kilometer naar bedevaartsoord Santiago de Compostela. Deze chrono was allesbehalve vlak: de renners kregen onderweg toch 336 hoogtemeters voor de wielen geschoven. Met een voorsprong van 53 seconden op Ruben Guerreiro hoefde klassementsleider Jonas Vingegaard zich geen zorgen meer te maken, maar de Deen rekende zich absoluut nog niet rijk. “Ik moet er alles voor doen. Misschien ga ik ook voor de ritzege als ik mij goed voel, dus dat gaan we zien”, keek hij zaterdag nog vooruit.

Eerste richttijd op naam van Dennis

Een andere renner van Jumbo-Visma, Rohan Dennis, wist al vrij vroeg de eerste richttijd neer te zetten. De Australiër, die bezig is aan zijn laatste seizoen als beroepswielrenner, wist zijn status als tweevoudige wereldkampioen tegen de klok waar te maken. Aan de finish kwam hij tot een eindtijd van 24m23s, was daarmee goed voor een gemiddelde snelheid van 44,546 kilometer per uur en bleek bijna een minuut sneller dan de Amerikaanse tijdritspecialist Chad Haga. Met Dennis in de hot seat was het wachten op de binnenkomst van de andere tijdrittoppers.

De daaropvolgende renners die van het startpodium rolden, beten echter hun tanden stuk op de zeer scherpe tijd van Dennis. Bart Lemmen kwam nog het dichtst in de buurt van de Australische tijdrittopper. De 27-jarige Nederlander, die sinds dit jaar uitkomt voor het Amerikaanse Human Powered Health, wist als tweede renner onder de 25 minuten te duiken. Met een eindtijd van 24m53s kon Lemmen meer dan tevreden zijn, maar hij moest aan de streep alsnog een halve minuut prijsgeven op Dennis.

Ontketende Vingegaard snelt naar tijdritzege

Het gevaar kwam eventueel nog van de toppers in het algemeen klassement, al moesten Attila Valter, Jesús Herrada en Ruben Guerreiro – de nummers vier, drie en twee in de voorlopige stand – al flink wat tijd toegeven op Dennis aan het eerste tussenpunt. En Vingegaard? De Deen was duidelijk op een missie, en was niet van plan om zijn Australische ploeggenoot een zege te ‘schenken’. Aan het tussenpunt verpulverde de regerende Tourwinnaar de tijd van Dennis: met een tussentijd van 14m01s bleek hij maar liefst 24 tellen sneller dan zijn teammaat.

Vingegaard was ontketekend en viel ook niet meer stil richting de finish. Sterker, de leider in het klassement wist zijn voorsprong alsmaar verder uit te bouwen en kreeg in de laatste kilometers zelfs Guerreiro – die twee minuten eerder was begonnen aan zijn tijdrit – in het vizier. De Portugees nog bijhalen bleek net iets te veel van het goede, maar Vingegaard zette met 23m48s was een indrukwekkende eindtijd neer. Hij bleek aan de finish liefst 35 seconden sneller dan Dennis, goed voor zijn derde ritzege in O Gran Camiño.

Vingegaard mag zich natuurlijk ook eindwinnaar noemen van de Spaanse wielerronde, en heeft de voorbije dagen aangetoond dat hij klaar is om de strijd aan te gaan met Tadej Pogačar in de komende editie van Parijs-Nice. Jesús Herrada deed ook goede zaken in de tijdrit en schuift in extremis nog op naar de tweede plaats, Ruben Guerreiro zakt een plekje en eindigt als derde in O Gran Camiño.