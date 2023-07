Jonas Vingegaard kijkt uit naar aankomst op Puy de Dôme: “Ik weet dat het erg steil is”

Video

De rit naar Limoges stond voor Jonas Vingegaard voornamelijk in het teken van overleven. Waar de krachtpatsers om de ritzege streden, had de Deen voornamelijk de rit van morgen in zijn hoofd. Etappe negen finisht op de top van de Puy de Dôme. “Het wordt een lastige dag”, voorspelt Vingegaard in gesprek met onder andere WielerFlits. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De achtste etappe van de Tour kende twee uitvallers in de vorm van Mark Cavendish en Steff Cras. Het was dan ook een hectische finale, die voor de kopman van Jumbo-Visma draaide om heel blijven. Een taak die vrij goed lijkt gelukt. “Ik denk dat ik mij nog steeds vrij goed voel. Ik kijk uit naar morgen. Het wordt een lastige dag en zeker niet alleen de laatste klim. Het parcours lijkt daarvoor op papier niet zo lastig, maar kent toch wel flink wat hoogtemeters.”

Toch zal de slotklim morgen voor het spektakel gaan zorgen. De klim op de vulkaan is normaal gesproken slechts één keer per jaar geopend voor het publiek, maar de renners van de Tour zijn een uitzondering. Zijn verwachting? “We hebben de klim wel kunnen verkennen. Twee dagen voor het Criterium du Dauphiné opende de organisatie de klim voor de renners van de Tour de France. Ik ben er dus geweest en heb gezien dat het flink steil is”, lacht Vingegaard droogjes.