Jonas Vingegaard: “Het idee is om in 2023 weer de Tour de France te rijden”

De kans is groot dat Jonas Vingegaard volgend jaar zijn titel gaat verdedigen in de Tour de France. De Deense kopman van Jumbo-Visma benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, iets wat sportief directeur Merijn Zeeman eerder ook al deed. “Maar het idee is om terug te gaan naar de Tour de France. Ik zou verrast zijn als dat niet het plan was”, aldus Vingegaard tegen Cyclingnews.

“Als titelverdediger in de Tour is het altijd moeilijk, maar ik ben klaar voor de uitdaging”, gaat hij verder. “Ik weet dat het nog lastiger wordt om er te winnen, maar dat hoort erbij. Ik heb nu de ervaring op zak hoe het is om de Tour te winnen. Ik weet dat ik gewoon op mezelf moet focussen, zodat ik zo goed mogelijk aan de start kan staan van de Tour de France 2023.”

In het uitgebreide interview met Cyclingnews vertelt Vingegaard ook over de manier van werken bij Jumbo-Visma. “Ik vind het leuk om mij voor te bereiden op grote wedstrijden. Het trainen en de gehele voorbereiding. Het is interessant om te zien wat ik beter kan doen, waar ik van kan leren van het voorgaande jaar om elk seizoen stappen te maken”, zegt de Deen. “Ik denk altijd aan het proces en hoe dat beter kan. Ik heb ook al nagedacht over volgend seizoen. Ik wil voorkomen dat ik ziek word na Luik, omdat mijn opbouw naar de Tour dan vertraging oploopt.”

Quality time

Na zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk werd Vingegaard uitgebreid gehuldigd in zijn thuisland (“Het was groots, veel groter dan ik had verwacht”) en daarna nam hij rust. Pas eind september keerde hij terug in koers in de CRO Race. Vingegaard zou problemen hebben met de roem van de Tourwinst, maar dat ontkent hij stellig. “Die nieuwsberichten waren erg overdreven”, geeft hij aan. “Ik had gewoon een pauze nodig, dat was het.”

“Er waren geen problemen. Ik heb mijn rust gepakt en genoten van quality time met mijn familie en vrienden. We hadden een barbecue, ik genoot van een wijntje of een biertje… Ik heb niet veel nodig om blij te zijn, ook al heb ik de Tour de France gewonnen”, zegt Vingegaard.

Er was ook veel discussie over zijn niet-deelname aan het WK wielrennen. “Het was tijdverspilling geweest om naar Australië te gaan, want dat parcours lag mij niet. Ik had wel eerder kunnen koersen, maar ik voelde dat ik die pauze echt nodig had. Ik heb alleen de Bretagne Classic uit mijn originele programma gehaald. Ik ben in plaats daarvan gaan trainen in Spanje en heb daarna de CRO Race gereden. Ik heb het seizoen goed afgesloten en voel mij goed, zo vlak voor 2023.”