maandag 28 augustus 2023 om 21:46

Jonas Vingegaard had ‘niet zijn allerbeste dag’: “Heb er het maximale uitgehaald”

Jonas Vingegaard greep in Arinsal naast de zege. De Deen moest alleen Remco Evenepoel voor zich laten, maar sprak na afloop toch over een mindere dag. “We hebben ons als ploeg wel van de beste kant getoond”, vertelt Vingegaard op de website van Jumbo-Visma.

“Ik had niet mijn allerbeste dag. Dat hoort erbij. Je kunt niet dag in dag uit beschikken over de best mogelijke benen”, opent de winnaar van de Tour de France zijn relaas. “Mede daardoor kan ik leven met de tweede plaats. Remco is zoals gezegd de verdiende winnaar.”

Door zijn tweede plaats staat Vingegaard op een vierde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Evenepoel bedraagt 31 seconden. “Ik denk dat ik er voor mezelf het maximale heb uitgehaald. Daarnaast hebben we ons als ploeg ook van de beste kant getoond vandaag.”