maandag 28 augustus 2023 om 18:13

Sepp Kuss laat zich zien in Vuelta-finale: “Om de concurrenten te testen”

Jumbo-Visma moest vandaag in de eerste bergetappe van de Vuelta a España zijn meerdere erkennen in Remco Evenepoel, maar de Nederlandse formatie was wel weer erg sterk in de breedte. Kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic waren op de afspraak, maar ook Sepp Kuss maakte indruk op de slotklim.

De Amerikaan trok in de slotfase zelfs in het offensief. “Mijn aanval was meer om de andere jongens te testen. Het was nog een vrij grote groep en zo moesten de concurrenten reageren. Ik voelde me goed genoeg om iets te proberen, dus waarom niet? Het is nooit verkeerd om iets te ondernemen”, keek de Amerikaan na afloop met Eurosport terug op de eerste klimconfrontatie.

Dat Kuss zich wist te onderscheiden in Andorra, is niet echt een verrassing. De 28-jarige klimmer woont in dit dwergstaatje en won in het verleden al eens een Touretappe in Andorra. “Het is een gebied waar ik veel train. De mensen die langs de kant van de weg staan, zijn echt geweldig. Ik hoorde geregeld mijn naam. Dat geeft je altijd wat extra energie.”

Het bleek alleen niet genoeg voor de zege, want die ging – in een sprint – naar Evenepoel. “We wisten dat Remco sterk zou zijn na zijn WK-titel. Jonas en Primoz zaten er echter ook bij en dat is goed”, aldus Kuss.