dinsdag 12 september 2023 om 08:17

Jonas Vingegaard had last van maagbacterie tijdens openingsweek Vuelta: “Ik had geen kracht”

Jonas Vingegaard was in de openingsweek van de Vuelta a España veel zieker dan we vooraf dachten. Op de tweede rustdag vertelt de Deense Tourwinnaar tegen TV 2 Sport: “Ik had meer last van een maagbacterie dan ik liet merken. Nu heb ik er geen last meer van, maar toen had ik geen kracht meer.”

Ondanks de bacterie kwam Vingegaard goed de week door. In Arinsal werd hij tweede achter Remco Evenepoel en op Javalambre reed hij samen met Primoz Roglic de concurrentie los. De Deen lijkt er tussen deze ritten het meeste last van gehad te hebben. Tijdens de vierde etappe moest Vingegaard een noodgedwongen sanitaire stop maken.

“Ik heb een Dumoulin’tje gedaan, het was niet mijn meest trotse moment in mijn carrière. Gelukkig bleef het bij die ene keer en was het de volgende dag een rustige etappe. Als dat niet het geval was geweest, had ik het klassement kunnen verliezen”, gaat hij verder.

In het klassement staat Vingegaard momenteel derde, op 1 minuut en 44 seconden van zijn ploeggenoot Sepp Kuss. “Maar na wat ik heb meegemaakt, ben ik blij dat ik nog in de wedstrijd zit.”