woensdag 6 september 2023 om 18:47

Jonas Vingegaard had demarrage verwacht op slotklim: “Het is wachten tot vrijdag”

Jumbo-Visma had weinig interesse om op de slotklim naar La Laguna Negra de koers hard te maken. Dat erkende Jonas Vingegaard na de finish in gesprek met meerdere media. “En om eerlijk te zijn had ik gedacht dat de anderen wel ervoor zouden gaan vandaag”, geeft de Tourwinnaar aan.

Vingegaard vond het niet jammer dat de concurrentie zich ook koest hield. “Dat is hun keuze en hun tactiek. Daar hebben wij geen invloed op”, weet hij. “Wij wilden er niet voor gaan, dus voor ons was het prima. We staan er met deze situatie supergoed voor. Elke dag die we op deze manier doorkomen is goed voor ons.”

“Ik denk dat het tempo wel hoog lag op de klim, maar het was niet te lastig, en niemand wilde ervoor gaan. We zullen moeten wachten tot vrijdag, dan gaan we zien hoe we ervoor staan”, kijkt de Deen uit naar de erg lastige bergetappe naar de Col du Tourmalet.

Na elf etappes is Vingegaard de derde renner van Jumbo-Visma in het klassement, achter klassementsleider Sepp Kuss en nummer vier Primož Roglič. “Primož en Sepp hebben allebei al een etappezege binnen en ik hoop dat ik daar ook een aan kan toevoegen”, lacht hij. “Maar zolang we de rode trui hebben, is alles goed voor ons.”