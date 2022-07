Jonas Vingegaard grootste uitdager Pogacar na eerste week: “40 seconden is niet heel veel”

Video

Jonas Vingegaard staat na de eerste volledige week in de Tour de France tweede in het algemeen klassement, op 39 seconden van gele trui Tadej Pogačar. De Deen is de grootste uitdager van de Sloveen, maar of hij hem in een 1-op-1-duel kan kloppen? “Dat is lastig om te zeggen. Dat hangt ervan af hoe de benen zijn”, aldus Vingegaard tegen WielerFlits.

Vorig jaar wist Vingegaard namens Jumbo-Visma tweede te worden in de Tour, toen keek hij na negen etappes aan tegen een achterstand van meer dan vijf minuten. Een groot verschil met de 39 seconden van nu. “Dat is waar. Nu sta ik op 40 seconden, dat is niet heel veel. Het is het verschil van een slechte dag, kan je zeggen. Maar Tadej heeft geen slechte dagen. Hij is heel sterk, dus we moeten ons best doen om hem uit te dagen”, legt hij uit.

Dat er nu een duel om de eindzege gaande is tussen hem en Pogačar, dat wil hij niet in mee. “Er zijn nog veel meer renners die meedoen voor de eindoverwinning. Er zijn nog concurrenten die kunnen gaan aanvallen. Daarom moeten we kijken hoe alles zich ontvouwt de komende weken”, zegt Vingegaard.

Meteen na de etappe naar Châtel, waarin Vingegaard in het spoor van Pogačar zesde werd, werden alle renners getest op het coronavirus. “Er zijn wat teams met coronagevallen, maar wij niet tot nu toe. We voelen ons goed. Je kan het wel krijgen, die kans is er. Dus ik hoop dat ik nu geen corona heb en dinsdag gewoon kan starten. Maar dat zien we morgen wel”, reageert hij.