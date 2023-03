Jonas Vingegaard geeft toe: “Had niet mijn beste niveau, nog werk aan de winkel”

Jonas Vingegaard moest in Parijs-Nice genoegen nemen met een derde plaats in het eindklassement. In de slotrit werd de kopman van Jumbo-Visma tweede, ruim achter de heersende Tadej Pogačar. “Toen hij aanviel op de Col d’Èze, dacht iedereen: Ik ga niet met hem mee”, vertelt hij.

Het was niet voor het eerst dat Vingegaard in Parijs-Nice zijn meerdere moest erkennen in Pogačar. “Als ik de benen had, zou ik wat geprobeerd hebben op de slotklim, maar hij (Pogačar, red.) was echt heel sterk”, aldus de Deense klimmer. “Ik besloot hem niet te volgen. Daarom ben ik blij met mijn tweede plaats van vandaag.”

“Ik ben blij met de manier waarop ik gekoerst heb”, concludeert Vingegaard na acht dagen. “Nu kan ik verder werken aan mijn vorm voor de Tour de France. Hopelijk kan ik daar beter zijn, want ik denk dat ik hier niet mijn beste niveau had. Ik heb nog werk aan de winkel.”

Vingegaard mocht zich in Nice wel melden op het eindpodium. In het algemeen klassement had hij een achterstand van 1.39 minuut op Pogačar na een week door Frankrijk. David Gaudu eindigde nog als tweede.

Lees meer: Tadej Pogacar imponeert met solozege in slotrit en eindwinst in Parijs-Nice

Wedstrijdprogramma Jonas VINGEGAARD