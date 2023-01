Jonas Rickaert op de weg terug na beknelde liesslagader: “Ik kom van ver”

Jonas Rickaert was de afgelopen jaren een van de beste lead-outs ter wereld. Een beknelde liesslagader gooide vorig jaar echter roet in het eten van de 28-jarige Belg, die nog altijd niet helemaal is hersteld. Begin december moest Rickaert zelfs voor een tweede keer geopereerd worden. “Het is moeilijk om te zeggen of het allemaal achter de rug is.”

De tweede operatie aan de liesslagader eind vorig jaar was een klap in het gezicht voor de coureur van Alpecin-Deceuninck. “Uit onderzoeken bleek dat er nog altijd een knik aanwezig was in mijn liesslagader. Toen moest ik kiezen tussen stoppen of opnieuw een operatie ondergaan. Op dat moment kies je gewoon voor je baan en accepteer je alle risico’s die daar bij komen kijken.”

Begin januari gaat het al beter met Rickaert. Hij zit zelfs alweer op de fiets: “Al anderhalve week. Laatst heb ik zelfs weer in de buitenlucht gereden. Dat was heel confronterend. Mijn hartslag schoot de lucht in. Zo merk ik dat ik echt van ver kom.”

“Maar ik zie mezelf ook elke dag veranderen en mijn lichaam sterker worden. Dat is het positieve van het verhaal. Ik hoop eind maart, begin april weer te koersen. Mijn grootste doel is om de Tour-selectie te halen en ik denk dat dat wel haalbaar is. Een Tour-deelname zou voor mij een mooie overwinning zijn. Dat zou betekenen dat het allemaal achter de rug is”, eindigt hij bij Sporza.