Jonas Rickaert maakt na lange revalidatie zijn rentree in de Omloop van het Houtland

Jonas Rickaert staat voor zijn rentree in het peloton. De renner van Alpecin-Deceuninck, die eind juni geopereerd werd aan een beknelde liesslagader, zal van start gaan in de Omloop van het Houtland. Dat meldt hij op zijn eigen sociale media.

“Na een paar zware maanden en een lange revalidatie, ben ik blij om bekend te maken dat ik deze woensdag start in de Omloop van het Houtland!”, schrijft Rickaert op Instagram. “Het zal een grote stap in mijn revalidatie zijn en het is zonder grote verwachtingen.”

“We zullen zien hoever ik kom. Ik ben vooral blij om terug te keren met Alpecin-Deceuninck”, sluit de 28-jarige renner af. De laatste wedstrijd die Rickaert reed was Gent-Wevelgem, eind maart. Nadat hij eind juni onder het mes ging, mocht hij vijf weken niet fietsen. Rickaert sprak dit voorjaar de verwachting uit niet meer te zullen koersen in 2022, maar in de Omloop van het Houtland zal hij dus toch weer een presentieblad tekenen.

