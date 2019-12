Jolanda Neff loopt zware blessures op, WK veldrijden in gevaar vrijdag 27 december 2019 om 08:23

De Zwitserse mountainbike- en veldrijdster Jolanda Neff is in de Amerikaanse staat North Carolina zwaar ten val gekomen op training. De voormalig wereldkampioene cross-country liep daarbij een gebroken rib, klaplong en gescheurde milt op, waardoor haar deelname aan het WK veldrijden in gevaar is.

De 26-jarige Neff was aan het trainen in Pisgah Forest, “toen ik plots een bocht in een afdaling verkeerd inschatte. Ik raakte op hoge snelheid van de weg en crashte op een stapel houtblokken”, zo beschrijft de Zwitserse haar val op Instagram. “Ik heb op dit moment moeite met ademhalen, maar mijn toestand is stabiel.”

Neff, die komende zomer een van de favorieten is voor de Olympische titel in het mountainbiken, verblijft op dit moment in het ziekenhuis van Asheville. Het is nog onduidelijk hoe lang de renster uit de roulatie is, maar het is maar de vraag of ze op tijd klaar zal zijn voor het wereldkampioenschap veldrijden in haar thuisland Zwitserland.

De deelneemsters reizen dit jaar naar Dübendorf voor een – naar verwachting – snelle cross. De vrouwen strijden op 1 februari om de felbegeerde regenboogtrui, maar de Zwitserse crossfans zullen het wellicht moeten doen zonder de thuisfavoriet. Neff lijkt zich echter geen zorgen te hoeven maken over de Olympische Spelen van Tokio.