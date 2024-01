maandag 15 januari 2024 om 12:45

Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike) bulkt van ambitie: “Hij wil de beste renner ter wereld worden”

Visma | Lease a Bike beschikt in 2024 over twee Noorse toptalenten: Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet. Vooral die laatste droomt groots. “Johannes zegt dat hij de beste renner ter wereld wil worden”, zegt Robbert De Groot, Head of Development bij de Nederlandse formatie, in gesprek met Sporza over de 21-jarige renner.

“Maar veel jongens van die leeftijd willen dat”, aldus De Groot. “Meestal komen ze dan van een koude kermis thuis. Ik vind het wel mooi dat hij in ieder geval een poging wil ondernemen. Het is een goeie mindset en we zullen over enkele jaren eens kijken of het hem gelukt is.”

Staune-Mittet reed de voorbije drie jaar voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij won in die periode onder meer de Ronde de l’Isard en de Giro Next Gen, de Giro d’Italia voor beloften. Ook tussen de profs liet hij zich al gelden: in 2023 was hij de beste in een bergrit van de Czech Tour. “Johannes is gemaakt voor het rondewerk”, aldus De Groot. “We denken bij hem niet meteen aan winnen, maar wel aan ontwikkelen, ondersteunen en leren van de grote jongens. Vooraleer hij aan een klassement zou kunnen denken, moet er echt nog gesleuteld worden aan zijn tijdrit.”

Over Hagenes: “We zullen Per dit voorjaar zeker al zien in de klassiekers”

Terwijl Staune-Mittet dus vooral bergop goed uit de voeten kan, is zijn landgenoot Per Strand Hagenes een iets ander type. “Ik zie in Per een klassieke renner die heel goed uit de voeten moet kunnen in wedstrijden zoals Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en bij uitbreiding het hele Vlaamse voorjaar”, zegt De Groot. “Maar Per kan zich ook ontwikkelen in een heel goede renner die zich ook in kleinere etappekoersen kan onderscheiden. Misschien om in de toekomst een klassement te rijden en al zeker om etappes te winnen.”

Voor komend jaar verwacht De Groot al het een en ander van Hagenes. “We zullen Per dit voorjaar zeker al zien in de klassiekers. Of dat meteen in een winnende, dominante of ondersteunende rol is, zal beslist worden in de voorbereiding op die koersen.” De 20-jarige renner liet vorig jaar alvast zien wedstrijden af te kunnen maken. Hij won bij de profs de Ronde van Drenthe, de Sparkassen Münsterland Giro en een rit in de Vierdaagse van Duinkerke.