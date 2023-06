Johannes Staune-Mittet trotseert de Stelvio en wint in Giro Next Gen

In de vierde etappe van de Giro Next Gen is Johannes Staune-Mittet van het Jumbo-Visma Development Team de beste gebleken. In een slopende finale op de Stelvio werd het een strijd tussen de beste klimmers van het peloton. In de laatste kilometers toonde hij de beste benen en reed hij naar de overwinning.

Een zware dag voor de sprinters in het peloton van de Giro Next Gen. Waar de rappe mannen gisteren hun slag konden slaan, zullen zij met knikkende knieën vandaag aan de start zijn verschenen. Een rit van 119 kilometer stond op het programma. Het parcours kende twee beklimmingen, waarvan de klim naar Teglio slechts een voorproefje was. Na een aanloop met al flink wat hoogtemeters doemde de scherprechter van de dag op: de Stelvio. Het decor van de finale van deze vierde etappe

Gevaarlijke vluchter

Het werd weer een flinke strijd om mee te zitten in de vlucht van de dag. Vele mannen wilden hun geluk beproeven op de Stelvio, maar slechts zeven man wisten weg te glippen. Na 28 kilometer koers waren het Jordan Labrosse (AG2R Citroën U23), Andrea Montoli, Francisco Muñoz (beiden EOLO-Kometa Development Team), William Colorado (GW Shimano-Sidermec), Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma Development Team), Sebastian Putz (Tirol KTM) en Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step Development Team) die weg wisten te geraken.

Onder hen was Reinderink de meest opvallende naam in de kopgroep. De Nederlander stond namelijk slechts op zeventien seconden van leider Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team) in het algemeen klassement. Een gevaarlijke klant dus. Mede daardoor wisten de leiders hun voorsprong nooit tot een grote hoogte te tillen. De voorsprong bleef schommelen rond de twee minuten.

Lees ook: Johannes Staune-Mittet: “Dit jaar gaat het echt om winnen voor mij”

Tegenaanval Romele

Aan de voet van de slotklim was de voorsprong van de kopgroep nog altijd een kleine twee minuten. Alessandro Romele wilde graag met een voorsprong aan de klim beginnen, aangezien hij vlak voor de Stelvio een tegenaanval plaatste. Meer dan twintig seconden wist de Italiaan van Colpack Ballan niet bij elkaar te fietsen. Al snel werd hij weer gegrepen.

Eenmaal op de klim ging het tempo de lucht in en voelden de mannen vooraan de benen zwaar worden. Putz en Montoli moesten er vrijwel direct de brui aan geven, terwijl William Colorado juist de benen had gevonden. Hij plaatste een aanval en liet de rest van de kopgroep achter zich. Met nog vijftien kilometer te gaan waren het Hagenes, Muñoz en Reinderink die de solovluchter op twintig tellen konden volgen, maar ook zij moesten al snel daarna de strijd staken. Het peloton haalde de overige vluchters bij en kwam inmiddels dichter en dichter bij Colorado.

Roze trui in de problemen

Terwijl het peloton steeds verder werd uitgedund, kwam ook de rozetruidrager Alec Segaert in de problemen. Hij moest de groep laten gaan, maar gaf allesbehalve op. De Belg bleef knokken maar zag de rest steeds verder weg rijden. Op acht kilometer van de meet moest ook de laatste vluchter Williams de handdoek in de ring gooien. Het werd een strijd tussen de beste klimmers, waarvan er slechts twaalf over waren.

Van deze twaalf beschikten vijf man over de sterkste benen vandaag. Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma DT) demareerde als eerste uit de groep en kreeg vier man mee in zijn zog. Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon), Santiago Umba (GW Shimano-Sidermec), Alexy Faure Prost (Circus-ReUz-Technord) en Nahom Zerai (Q36.5 Continental) doken in zijn wiel. Zij mochten gaan strijden voor de dagzege.

Johannes Staune-Mittet wint

In de laatste kilometers waren het Staune-Mittet, Rafferty en Faure Prost die boven kwamen drijven. De drie mannen wisten hun metgezellen eraf te rijden en reden gezamenlijk naar de streep. In de laatste kilometer was het Johannes Staune-Mittet die het verschil wist te maken. Na een slopende finale mocht hij de handen in de lucht steken. Faure Prost wordt tweede voor Rafferty. Staune-Mittet slaat ook direct een dubbelslag. De Noor is de nieuwe drager van de roze trui.