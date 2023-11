zaterdag 4 november 2023 om 18:19

Johan Museeuw ziet probleem voor Wout van Aert: “Van der Poel is meer killer”

Na Adrie van der Poel, stelt ook Johan Museeuw zich kritisch op over de prestaties van Wout van Aert. De voormalige wereldkampioen, die ook drie keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won, ziet een belangrijke verklaring waarom Van Aert nog maar één monument op zijn palmares heeft prijken. Dat vertelt hij in gesprek met GCN.

“Wout is dichtbij geweest, maar niet dichtbij genoeg. Hij heeft al top vijf en top drie gereden, maar elk jaar dat je mist, is een jaar te laat. Bijvoorbeeld, Peter Sagan stopte dit jaar, maar eigenlijk was hij een renner die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een paar keer had moeten winnen, en Milaan-San Remo. Misschien mist Van Aert wat moordlust om een race te winnen. Ik bedoel, je geeft geen race weg zoals Gent-Wevelgem. Het is geen kritiek, en het beklemtoont zijn vriendelijkheid dat hij dat doet, maar aan het einde van je carrière is het belangrijkste hoeveel je gewonnen hebt. Het gaat niet om wat je hebt weggegeven”, aldus Museeuw.

Bij wereldkampioen Mathieu van der Poel ziet de Leeuw van Vlaanderen die karaktereigenschappen wél. “Hij is meer een killer dan Van Aert”, vindt Museeuw. “Van Aert is bereid om voor een andere renner te werken, zoals in de Tour. Van der Poel werkt niet voor andere renners. Soms doet hij de lead-out voor Jasper Philipsen, maar dat is het. Hij werkt niet drie weken voor een andere renner.”

Grote ronde-ambities

Mocht Van Aert zich werkelijk omscholen tot ronderenner, met als doel om de top 5 in de Giro te halen – zoals La Gazzetta dello Sport al opperde, ziet Museeuw nog meer problemen opduiken voor Van Aert. “Je moet je richten op waar je goed in bent. Van Aert is goed in eendaagskoersen. Daar moet zijn focus liggen. Natuurlijk kan hij het goed doen in de Tour de France en een top-tien in een grote ronde halen, maar wat heeft dat voor zin? Het is duidelijk dat hij geen race als de Tour de France kan winnen.”

“Ik denk niet dat hij de Giro kan winnen en ik zou mijn programma niet aanpassen voor een Giro waarin ik misschien 50 procent kans heb om te winnen. Niet wanneer ik een kans van 95 procent heb om te winnen in de klassiekers. Als hij de Giro wil winnen, moet hij één of twee kilo afvallen en een ander programma volgen. Dat betekent dat hij niet zo sterk zal zijn in de voorjaarsklassiekers.”