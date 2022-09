Johan De Muynck lovend over Remco Evenepoel: “Maar zo ga je geen Tour winnen”

Remco Evenepoel is hard op weg om de Vuelta a España te winnen. Lukt hem dat zondag in Madrid, dan treedt hij in de voetsporen van Johan De Muynck, die in 1978 de Giro d’Italia won en daarmee nog altijd de laatste Belgische groterondewinnaar is. “Ik zie niet in wat hem nog kan gebeuren in deze Vuelta”, vertelt De Muynck in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

“Toch niet nu Primož Roglič uit koers is. Pas op, met Roglič was Remco nog lang niet thuis geweest. Hoe die aanging in Sevilla, in een vlakke rit, en seconden pakte… Dat kunnen er niet veel. Evenpoel alleszins niet”, aldus de 74-jarige De Muynck.

“Het deelnemersveld is niet meer zo sterk. Pavel Sivakov en Simon Yates vielen uit met Covid. Ik zeg niet dat ze Remco zouden geklopt hebben, maar het zou wel voor een ander koersbeeld gezorgd hebben. Nu zit Remco op z’n gemak. Mas heeft de Tour de France in de benen, die zijn bobijntje is af. En die jonge gasten, Juan Ayuso en Carlos Rodriguez kunnen hem niet bedreigen”, beoordeelt hij de koerssituatie met nog drie etappes te gaan.

‘Die grote mannen demarreren bergop, Remco zelden’

De Muynck ziet Evenepoel als een waardige opvolger. “Die gast is nog maar 22. Als je op zo’n jonge leeftijd een grote ronde kan winnen, heb je veel potentieel. Hij heeft een enorme gedrevenheid”, vertelt de Giro-winnaar. Maar kritisch is hij ook. “Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Egan Bernal voor z’n val, die hebben iets wat Remco niet heeft. Of nog niet heeft. De versnelling. Explosiviteit.”

“Hij zit op z’n computertje te kijken. Wattages, daar is hij zot van. Die sportbestuurders rondom hem ook, Pelgrims of hoe heet hij (Koen Pelgrim, coach van Evenepoel, red.). Die zijn zot van vermogen en omwentelingen. Maar zo ga je geen Tour winnen. Die grote mannen demarreren bergop. Remco zelden”, ziet De Muynck.

In het gedrag van Evenepoel ziet De Muynck ook nog iets opvallends. “Het blijft vooral een voetballer op een vélo. Wat doet een voetballer? Klagen bij de arbiter. Klagen op mekaar. Dat blijft erin zitten. Wanneer Remco valt, kan hij niet zeggen: ‘Ik ben fout.’ Dat krijg je niet uit zijn mond. In San Sebastián zweepte hij het publiek op. Maar applaus krijg je, daar vraag je niet om. Die voetbalstreken gaan er niet uit. ‘t Is een boazeke. Het moet gaan zoals hij wil.”

