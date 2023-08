Johan Bruyneel: “Vader Evenpoel heeft geen slim contract opgesteld voor Remco”

In de podcast The Move gaat Johan Bruyneel dieper in op de geruchten dat Remco Evenepoel na dit seizoen de ploeg van Patrick Lefevere zou verlaten om voor veel meer geld naar INEOS Grenadiers te gaan. Bruyneel acht de kans dat de kersverse wereldkampioen tijdrijden de ploeg van Lefevere gaat verlaten heel klein.

“Ik vind het onacceptabel dat de vertegenwoordiger van Remco die twee jaar geleden een contract voor vier jaar tekende nu overal commentaren geeft dat de ploeg niet goed genoeg is. Als je voor zo’n lange periode tekent, dan moet je weten waarvoor je hebt getekend en onder welke voorwaarden. Niet na twee jaar zeggen dat je meer geld kunt krijgen of de renner in een betere omgeving kunt onderbrengen.”

Bruyneel vindt het commentaar van Patrick Evenepoel niet professioneel. “Volgens mij heeft vader Evenepoel maar één intentie, dat is om die onzekerheid in leven te houden. Partijen met veel geld in het wielrennen zien daardoor kansen om hem misschien toch nog in te lijven.”

Dat Evenepoel onderbetaald wordt, vindt Bruyneel flauwekul. “Dat is niet waar. Remco heeft een contract van twee miljoen euro per jaar, terwijl hij vorig jaar nog 1,9 miljoen euro aan bonussen heeft ontvangen. Dat betekent dat hij in 2022 bijna 4 miljoen euro heeft verdiend. Dat is niet zo slecht voor een 23-jarige wielrenner.”

“Vader Evenepoel is in het dagelijks leven geen zaakwaarnemer. Hij had destijds waarschijnlijk een veel beter contract kunnen tekenen met Lefevere met betere voorwaarden. Dat is waarschijnlijk zijn frustratie. Ik zou een contract hebben voorgesteld waarin je een basissalaris hebt waarbij de bonussen van het voorgaande jaar worden opgeteld. Dan zou hij dit jaar een basissalaris van 3,9 miljoen euro hebben gehad.”

Bruyneel is overtuigd dat een overeenkomst tussen alle partijen over het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step niet gevonden wordt. “Stel dat Lefevere Evenepoel aan een ander team voor tien miljoen euro kan verkopen. Dat gaat niet gebeuren. Lefevere heeft de sponsorcontracten met Soudal en o.a. Quick-Step voor de komende jaren getekend omdat Evenepoel al die jaren aan de ploeg verbonden zou zijn. Zij hebben daar hun marketingstrategieën op afgestemd.”

“Als Evenepoel vertrekt dan slepen de sponsors Lefevere voor de rechtbank. Er zal heel veel moeten gebeuren voordat Evenpoel de ploeg van Lefevere kan verlaten. Maar eerlijk, ik zie dat niet gebeuren. Daarbij ben ik nog overtuigd dat de relatie tussen Remco en Lefevere cq. de ploeg nog altijd heel goed is. De relatie tussen zijn zaakwaarnemer wat in dit geval zijn vader is, is alleen heel slecht. Dat gaat echter ook ten koste van Remco’s relaties. Misschien is nu de tijd wel gekomen dat Remco afscheid moet nemen van zijn vader als zaakwaarnemer.”

Toch kan volgens Bruyneel de rust snel terugkeren. “Je hebt maar één statement van Remco nodig. Hij moet zeggen dat hij het goed naar zijn zin heeft bij zijn ploeg en dat hij een overeenkomst tot 2026 heeft. Dat hij dit contract uitdient en niet naar een andere ploeg gaat. Dat Remco dit tot dusver niet hardop zegt, geeft mij aan dat er een wens is voor enige onrust. Wellicht gebeurt dat onder invloed van zijn vader.”

