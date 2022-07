Johan Bruyneel: Tadej Pogacar is niet onklopbaar

Opinie

Het contrast met twaalf maanden geleden is groot. Na de achtste rit naar Le Grand Bornand in de Tour de France van 2021 had Tadej Pogacar een voorsprong van liefst vijf minuten op Jonas Vingegaard. Nu bedraagt dat verschil na de achtste rit slechts 39 seconden. Dat is een voorsprong van niks, waarmee duidelijk wordt dat deze Tour nog volledig open is.

Met twee ritzeges en de gele trui om zijn schouders blijft Tadej Pogacar de grote favoriet om de Ronde van Frankrijk opnieuw te winnen. Maar, hij is zeker niet onklopbaar. Vrijdag, in de rit naar Longwy, vond ik hem indrukwekkend naar de zege sprinten. Een dag later naar La Planche des Belles Filles had hij het echter een stuk moeilijker. Misschien zijn wij een beetje verwend geraakt door zijn optredens en gaan we er automatisch van uit dat hij overal met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is in deze Tour vooralsnog niet het geval.

Jonas Vingegaard gaat een geduchte tegenstander worden. Vorig jaar kwam de Deen tot zijn eigen verrassing in de top van het klassement terecht. De strijd om het geel was toen na de eerste Alpen-rit al beslist. Met de dag ging de Deen daarna beter rijden en bracht hij Pogacar op de Mont Ventoux zelfs even in de problemen.

Het zelfvertrouwen dat Vingegaard in die Tour heeft opgedaan heeft hij direct in dit seizoen mee genomen. Zijn tweede plekken in de Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné bewijzen dat hij opnieuw sterker is geworden. Dat beeld zie je ook in deze Tour.

Hoe de Jumbo-Deen versnelde op 200 meter van de finish op La Planche des Belles Filles terwijl iedereen honderd procent aan zijn limiet zat, was vrij indrukwekkend. Als je vervolgens ziet dat Pogacar nog naar hem toe kruipt en hem voor de streep alsnog passeert, dan zie je de echte winnaar in de Sloveen.

Toch vind ik dat Pogacar en zijn UAE Emirates ploeg op La Planche des Belles Filles een fout hebben gemaakt. Er was een ideale mogelijkheid om de gele trui voor enkele dagen aan een ongevaarlijke renner te geven en een sterke ploeg voor enkele dagen de controle over de wedstrijd te laten nemen.

Ik had het ideaal gevonden wanneer Lennard Kämna met twee à drie minuten voorsprong de gele trui had overgenomen. Dan had je met BORA-hansgrohe een goede ploeg gehad die op kop van de wedstrijd zou rijden, waardoor je je eigen team kunt sparen. Natuurlijk geef je niet gauw een zege cadeau in de Tour en was La Planche des Belles Filles voor Pogacar heel bijzonder. Als je de Tour wilt winnen, moet je bij iedere actie echter denken aan het geel in Parijs. Daar moet je soms andere prijzen voor opofferen.

Vallei

Zeker als je weet dat UAE Emirates in de komende twee weken meer dan genoeg werk moet op knappen. Zij hebben nog te maken met twee blokken die in de breedte nog steeds heel sterk zijn: Jumbo-Visma en INEOS-Grenadiers. Daarbij zijn ze met Vegard Stake Laengen een belangrijke pion door corona kwijtgeraakt. Wanneer je de gele trui moet verdedigen, dan heb je in de bergritten niet alleen klimmers nodig, maar ook renners die een berg over komen om vervolgens in de vallei het tempo te bepalen. Laengen was daar een ideale man voor en die gaan ze de komende weken op bepaalde momenten zeker missen.

Vooralsnog lijkt de Tour vooral een tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard te worden. In de rechtstreekse duels blijft Pogacar de favoriet. Willen Jumbo-Visma en INEOS-Grenadiers een kans maken, dan zullen ze zijn ploeg onder druk moeten zetten. Dat betekent dat mannen als Primoz Roglic, Adam Yates en Felipe Martinez niet tot de laatste berg moeten wachten, maar al eerder het initiatief moeten nemen.

Zijn ploeg afmatten en Pogacar isoleren, zijn de belangrijkste taken voor de concurrentie. Al maakt zijn rechterhand Rafal Majka vooralsnog een sterke indruk op mij. Wanneer hij bergop het tempo bepaalt, zijn er geen tien renners meer die kunnen aanhaken.

In de man-tegen-man duels moeten we het eerst nog zien of iemand in staat is om Pogacar op achterstand te rijden. Toch zal met name Vingegaard motivatie hebben na zijn actie op La Planche des Belles Filles en hieruit moed putten voor de Alpen en Pyreneeën. Het gaat in ieder geval een heel andere Tour dan vorig jaar worden.

Groen

In Lausanne sprintte Pogacar knap naar de derde plek. Maar de grote winnaars op Zwitserse bodem waren Wout van Aert en Jumbo-Visma. Ik vind dat Jumbo-Visma het slim heeft aangepakt om in Lausanne te helpen om het peloton gesloten te houden.

Met zijn tweede ritwinst heeft Van Aert de groene trui zo goed als binnen. De enige die hem nog zou kunnen bedreigen is Pogacar, maar die zal helemaal niet bezig zijn met het puntenklassement. Als Van Aert hier en daar nog wat punten sprokkelt is het groen op zak. Dat hij na acht ritten zo’n grote kloof in dit klassement heeft geslagen, tekent zijn klasse.

Jumbo-Visma heeft hiermee Van Aert tevreden gesteld. De groene trui, twee ritzeges en vier dagen de gele trui. Dit betekent dat de ploeg nu helemaal kan overstappen op plan A. En dat is hun code geel. Het winnen van de Tour de France. Alle aandacht kan nu op hun belangrijkste doel gericht worden. Het kunnen nog twee heel leuke en spannende weken worden.