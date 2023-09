maandag 25 september 2023 om 09:58

Johan Bruyneel over mogelijke fusie: “Niemand met geldig contract komt op straat te staan”

Johan Bruyneel heeft op social media gereageerd op de op handen zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, waaraan de laatste maanden in het grootste geheim gewerkt is. De Belgische oud-ploegleider houdt allereerst een slag om de arm, maar geeft ook antwoord op enkele vragen die zijn ontstaan door het nieuws.

“Als de fusie daadwerkelijk doorgaat, komt niemand met een geldig contract op straat te staan”, benadrukt Bruyneel. Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step hebben op dit moment samen 50 renners onder contract staan voor 2024, terwijl het maximum 30 renners is voor een ploeg. Daarnaast is er ook ‘dubbele’ bezetting qua staf.

“De ploegen zullen een oplossing moeten vinden. Betaal op zijn minst het resterende deel van hun contract en zoek een andere ploeg die zonder kosten een renner kan krijgen… Anders geeft de UCI geen groen licht voor de fusie”, zegt de voormalig ploegleider van US Postal, Discovery Channel en Astana.

Vrijheid voor sommige renners

“Ik wil daar ook nog aan toevoegen dat elke renner die onder contract staat bij het team dat verdwijnt of haar WorldTour-licentie verkoopt, en niet deel wil zijn van deze fusie, vrij is om naar een andere ploeg te vertrekken. Voor hen kan het huidige team dat niet voorkomen, omdat de ploeg waarmee de renner een contract heeft in dat geval ophoudt te bestaan”, aldus Bruyneel.

In een ander bericht op social media reageert Bruyneel nog op de WorldTour-licentie die mogelijk vrijkomt als de fusie rondkomt. “Mijn verwachting is dat een ProTeam dat de stap wil maken de licentie koopt van een van de twee fuserende ploegen. In dat geval denk ik dat Jumbo-Visma de licentie behoudt en Soudal Quick-Step die van hun verkoopt.”

Regarding this rumored merger, here are few thoughts:

First of all, it’s not confirmed yet so let’s wait and see if this will / can happen.

Secondly, if this merger actually happens, nobody with a valid contract (both riders and staff) will be on the street. The teams will…

