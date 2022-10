Joao Almeida wil volgend jaar weer deelnemen aan Giro d’Italia

Als het aan João Almeida ligt, staat hij volgend jaar opnieuw aan de start van de Giro d’Italia. De Portugees heeft voor zijn gevoel nog wat goed te maken in de Italiaanse ronde: dit jaar moest hij in de slotweek in kansrijke positie opgeven wegens een coronabesmetting.

De coureur van UAE Emirates hoopt in 2023 dus sportieve revanche te boeken in de Ronde van Italië, al heeft hij nog geen zicht op zijn definitieve programma. Maar Almeida heeft dus wel een duidelijke voorkeur. “Ik wil me weer op de Giro concentreren. Ik kan terugblikken op een redelijk goed seizoen, al had ik wel wat meer verwacht van de Giro. Maar ik heb over het algemeen wel goede resultaten behaald en ook veel geleerd”, citeert The National.

Almeida begon het wielerseizoen 2022 met een vijfde plaats in de UAE Tour en werd vervolgens achtste in Parijs-Nice en derde in de Ronde van Catalonië. In die laatste ronde won hij bovendien de koninginnenrit naar Boí Taüll. Na een teleurstellende Giro d’Italia wist hij in het najaar weer zijn gram te halen. In de Ronde van Burgos won hij de slotrit en werd hij tweede in de eindstand, in de Vuelta a España eindigde hij – na een sterke slotweek – als vijfde in het eindklassement.

Almeida hoopt er volgend dus weer bij te zijn in de Giro, al denkt zijn ploeg UAE Emirates er misschien ook wel aan om de Portugese allrounder als een soort luxehelper van Tadej Pogačar naar de Tour de France te sturen.