UAE met duo Almeida-Ayuso in Vuelta: “Waarom niet met twee man op het podium?”

UAE Emirates begint zaterdag met twee kopmannen aan de Vuelta a España. Juan Ayuso en João Almeida mikken beiden op de eindzege in de laatste grote ronde van het jaar. Daarnaast zijn onder meer Jay Vine en sprinter Juan Sebastián Molano van de partij.

Ayuso maakte vorig jaar zijn grote ronde-debuut in de Vuelta en eindigde meteen als derde. “De Vuelta van vorig jaar was iets speciaals”, zegt de Catalaan op de site van UAE. “Het is een wedstrijd die ik me altijd zal herinneren en die me veel vertrouwen heeft gegeven. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt als groep en alles is goed gegaan. De route passeert vlak bij waar ik ben opgegroeid, dus dat maakt het extra speciaal.”

“Wat de competitie betreft, wordt het heel zwaar. Er staan zonder twijfel enkele grote rivalen aan de start. Maar we hebben het gevoel dat we klaar zijn voor de uitdaging. We gaan er net zo in als vorig jaar, met twee leiders. Dat was een voordeel, dus ik denk dat het een goede strategie is. We kunnen niet wachten om te beginnen met koersen.”

Het seizoen 2022 kwam voor Ayuso laat op gang door een peesblessure, maar de laatste maanden is hij goed op dreef. Zo won de nog altijd maar 20-jarige renner een tijdrit in de Ronde van Romandië en werd hij tweede in de Ronde van Zwitserland, waar hij ook twee etappes wist te winnen.

Almeida: “Voel me sterker dan vorig jaar”

Almeida, die in 2022 als vijfde eindigde in de Ronde van Spanje, heeft er ook zin in. “Het gevoel is goed”, zegt de Portugees. “Ik voel dat ik sterker ben dan vorig jaar rond deze tijd. Ik denk dat Juan ook veel verbeterd is, dus we staan er goed voor. Vorig jaar was de Vuelta al een behoorlijk succes voor ons, dus we komen terug voor hetzelfde of voor meer. We hadden twee renners op het podium van de Tour (Tadej Pogacar en Adam Yates, red.), dus waarom niet ook in de Vuelta? Dat zou heel mooi zijn.”

Eerder dit jaar eindigde Almeida als derde in de Giro d’Italia. Recenter werd hij tweede in de Ronde van Polen, waar hij op één seconde strandde van eindwinnaar Matej Mohoric.