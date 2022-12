Joao Almeida gaat in 2023 weer voor de Giro, ook Jay Vine in selectie UAE

Joao Almeida zal in 2023 voor de vierde keer in zijn carrière aan de start staan van de Giro d’Italia. De Portugees sprak eerder al zijn wens uit om weer aan de Italiaanse rittenkoers deel te nemen, maar heeft inmiddels (op een persmoment van UAE Emirates) aan TopCycling bevestigd dat hij ook daadwerkelijk deel zal nemen. Daarna zal hij niet naar de Tour de France gaan om Tadej Pogacar te ondersteunen: het Tour-debuut van Almeida staat voor 2024 gepland.

De 24-jarige Almeida droeg in zijn eerste Ronde van Italië, die van 2020, een tijdlang het roze en werd uiteindelijk vierde in het eindklassement. Een jaar later volgde een zesde plek. In 2022 stond hij weer vierde in de rangschikking, maar moest hij na zeventien etappes afstappen vanwege een coronabesmetting. Komend jaar komt de renner van UAE Emirates dus terug om revanche te nemen. Hij hoopt zelf top-drie te rijden, maar zijn team gelooft dat winst erin zit.

Jay Vine mee als helper

Naast Almeida, zijn ook Diego Ulissi, Alessandro Covi en Jay Vine zeker van een plekje in de Giro-selectie. De Portugees is wel de onbetwiste kopman, zei ploegmanager Joxean Fernández. “Het is niet de bedoeling om alleen pure knechten mee te nemen, maar Joao Almeida is wel de leider. Daarover is geen discussie. Er is altijd veel respect voor de kopman en de renners die bij ons een knechtenrol hebben, hebben zelf ook een flinke erelijst”, aldus Matxín.

In het voorjaar zal Almeida al veel koersen met degenen die hem in de Giro d’Italia zullen vergezellen. “De renners die met me meegaan naar de Giro, zullen vaak met me samen rijden in de voorbereiding”, vertelde de ronderenner. “Jay Vine, om een voorbeeld te noemen, rijd net als ik de Volta ao Algarve, Tirreno-Adriatico en Ronde van Catalonië. (…) Dit is belangrijk om elkaar beter te leren kennen in de koers.”

Tour de France

Almeida wil nog één keer alles op de Giro zetten, maar voor de toekomst heeft hij andere plannen. “In 2024 sla ik de pagina om en doe ik de Tour de France. Die wedstrijd staat nog één niveau boven de Giro en de Vuelta. Wanneer ik de Tour doe, zal ik ook het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland gaan rijden. De kalender zal dan wat veranderen, zodat het niet te monotoon wordt.”