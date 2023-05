João Almeida aast op roze na ritwinst: “Als je het niet probeert, zal je het nooit weten”

João Almeida heeft meteen in de derde week zijn stempel gedrukt op de Giro d’Italia. De Portugese kopman van UAE Emirates was op de Monte Bondone de sterkste klimmer van het stel. Hij won de rit voor Geraint Thomas en wist Primož Roglič te passeren in het algemeen klassement. “Ik ben super blij, dit is een droom die uitkomt”, aldus Almeida in het flashinterview.

“De laatste vier jaar was ik er altijd zo dichtbij. Ik heb mijn ritzege nu eindelijk”, gaat hij verder. “Ik heb er geen woorden voor om het te beschrijven. De ploeg was geweldig, zoals altijd. Ik heb het wel geprobeerd, ook al was het een superzware dag. Het was de zwaarste rit tot nu toe, vind ik.”

UAE Emirates nam op de Monte Bondone het heft in handen en dat leidde ongeveer zes kilometer onder de top tot een vroege aanval van Almeida, die daarmee Roglič en Thomas in het defensief dwong. “Ik voelde mij goed en nam het risico om ervoor te gaan. Want als je het niet probeert, dan zul je het nooit weten. Ik heb het geprobeerd en het is gelukt. Daar ben ik heel blij mee, en ik wil iedereen bedanken die in mij gelooft. Dit is heel speciaal.”

Almeida klopte Thomas in een sprint met twee en staat nu tweede in het klassement, op 18 seconden van de Brit van INEOS Grenadiers. Roglič volgt op de derde plek, elf seconden achter Almeida. De Portugees droomt van de roze trui, laat hij weten. “Ik zal altijd voor meer gaan”, zegt hij. “Als ik mij goed voel, dan zal ik aanvallen, maar als ik dat niet doe, ben ik misschien niet zo goed. Ik zal in ieder geval strijden tot het einde en alles geven.”

Lees ook: Giro 2023: Almeida verslaat Thomas na spektakel op Monte Bondone, flinke tik voor Roglic