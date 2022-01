João Almeida als kopman van UAE Emirates naar Giro d’Italia

Het is nu ook definitief: João Almeida trekt dit jaar als kopman van UAE Emirates naar de Giro d’Italia. De Portugese nieuwkomer zal in 2022 overigens twee grote rondes betwisten, want in het najaar zal hij ook nog deelnemen aan de Vuelta a España.

De 23-jarige Almeida is nieuw bij UAE Emirates, nadat hij de voorbije twee seizoenen uitkwam voor Deceuninck-Quick-Step. Bij de WorldTour-formatie uit het Midden-Oosten is tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar de grote man onder de klassementsrenners, maar toch krijgt Almeida de ruimte om zijn eigen ding te doen. In de Ronde van Italië mag hij zich laten zien als klassementsleider.

Seizoensdebuut in UAE Tour

De Portugese allrounder presenteerde maandag, tijdens de teampresentatie van zijn nieuwe werkgever, zijn programma voor de komende maanden. Almeida begint zijn seizoen aan de zijde van Pogačar in de UAE Tour. Waar de Sloveen zich vervolgens zal richten op Tirreno-Adriatico, trekt Almeida naar Frankrijk voor Parijs-Nice. In aanloop naar de Giro zal hij ook nog zijn opwachting maken in de Ronde van Catalonië.

Almeida hoopt dit jaar een serieuze gooi te kunnen doen naar de eindzege in de Giro. In 2020 en 2021 stond hij ook al aan de start van de eerste grote ronde van het seizoen en was hij een van de smaakmakers. In 2020 droeg hij maar liefst twee weken de roze trui en werd hij vierde in het eindklassement, een jaar later finishte Almeida na een sterke slotweek als zesde in de Italiaanse ronde.

Almeida kan nog weinig zeggen over zijn programma na de Giro, maar de Portugees zal normaal gesproken met de Vuelta a España nog een tweede grote betwisten in 2022. Almeida is dan zeker niet de enige kopman, aangezien ook Pogačar heeft aangegeven te zullen deelnemen aan de Vuelta.