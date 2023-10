zondag 1 oktober 2023 om 08:43

Jo Planckaert verwijdert foto over Soudal Quick-Step van social media: “Ik weet van niets”

“Die stickers gaan we ook niet meer nodig hebben”, schreef Jo Planckaert zaterdag op sociale media, waarbij hij een foto plaatste van een ploegwagen van Soudal Quick-Step waar de stickers vanaf getrokken waren. De oud-wielrenner, tevens VIP-chauffeur namens de Belgische ploeg, verwijderde de foto snel en kwam later met een reactie.

In het licht van de fusie waaraan Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step werken, was de foto van Planckaert (zoon van Willy, neef van Eddy en Walter) extra opvallend. Het kon de indruk wekken dat Soudal Quick-Step definitief zou ‘verdwijnen’, zeker omdat Planckaert er een lied aan had toegevoegd dat The End heette.

’s Avonds reageerde Planckaert op X (voorheen Twitter) op de verwijderde foto. “Al deze commotie is voor niets nodig”, zei hij. “Ieder jaar na mijn laatste wedstrijd gaan de stickers van de auto en het was dit jaar niet anders. Dit heeft niets te maken met de heisa rond de ploeg. Ik weet van niets.”

Ploegbaas Patrick Lefevere bevestigde zaterdag in zijn column dat de fusieplannen tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step in een vergevorderd stadium zijn. Hij verwacht na het weekend meer duidelijkheid, ook nadat bekend werd dat het Amerikaanse Amazon instapt aan de kant van Jumbo-Visma.