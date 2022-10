Jip van den Bos zet wielercarrière op pauze

Interview

Jip van den Bos zal volgend jaar niet meer in het tenue van Jumbo-Visma koersen. De 26-jarige renster uit Oostknollendam kampt nog altijd met de gevolgen van een hersenschudding die haar al dik twee jaar parten speelt. In gesprek met WielerFlits spreekt Van den Bos van een sabbatical. “Het is wel echt mijn bedoeling om terug te komen. Maar ik moet nu eerlijk tegen mezelf zijn: op deze manier doorgaan heeft geen zin. Daar wordt het alleen maar erger van.”

Wat een doorbraak had moeten worden, bleek het begin van het voorlopige einde van de loopbaan van Van den Bos. Tijdens de Grote Prijs van Plouay in 2020 schuift ze mee met de beslissende aanval van Lizzy Banks en Lizzie Deignan. In plaats van met de twee Britse rensters on de zege te strijden in de Franse WorldTour-klassieker, gaat ze in een natte bocht rechtdoor een Bretonse heg in.

Een lullige val met grote gevolgen, al lijkt er in eerste instantie op wat hoofdpijn na niet heel veel aan de hand. Een paar dagen later rijdt ze zelfs La Course uit. Achteraf gezien geen goed idee, want daarna begint de ellende pas goed. Iedere prikkel is er zeker in die eerste periode een te veel. Dagenlang sluit ze zich soms op in een donkere kamer; niet bevorderlijk voor de mentale gezondheid.

De winter daarna maakt Van den Bos de overstap naar het nieuwe Jumbo-Visma, maar koersen zit er echt nog niet in. Pas eind mei, in de Thüringen Rundfahrt, komt ze voor het eerst uit in het geel-zwart. Daarna blijft het, ondanks enkele prima uitslagen, sukkelen voor het talent. In het voorjaar van 2022 rijdt ze weliswaar onder meer naar een negende plek in de Ronde van Drenthe, waardoor je met enig opportunisme zou kunnen stellen dat het ergste achter de rug moet zijn. Het tegendeel blijkt echter waar.

Halve dagen op bed

“Als topsporter wil je doen waar je goed in bent. Ondanks dat ik alle ruimte kreeg van de ploeg, bleef ik wel een soort druk voelen. Ik denk dat ik nog weer te veel heb willen doen.” Dat bleek wel toen ze wederom besloot een pauze in te lassen. “Toen heb ik de eerste tijd halve dagen op bed gelegen, terwijl ik daarvoor nog steeds vier uur op de fiets kon zitten. Ja, dan kun je wel zeggen dat ik ook in die periode nog serieus over mijn grenzen ben gegaan.”

Op 20 mei kwam Van den Bos voor het laatst in actie namens Jumbo-Visma. Toen snelde ze naar een tiende plaats in Veenendaal-Veenendaal. Het is voorlopig haar laatste optreden in het peloton. Voorlopig, want helemaal klaar met de wielrennerij is ze niet. Vaker co-commentaar geven op Eurosport, zoals ze dat tijdens de Tour de France Femmes voor het eerst deed, zou ze bijvoorbeeld graag vaker doen. Maar het liefst zou Van den Bos in de toekomst weer onderdeel uitmaken van het internationale vrouwenpeloton.

“Alleen wil ik daar alle tijd voor nemen die nodig is. De intentie is wel om terug te keren, ik zie mezelf echt nog als Jip de wielrenster. Ik weet ook dat ik tot hele mooie dingen in staat ben. Als topsporter is het een tweede natuur om steeds je grenzen te verleggen. Zo lang ik echter niet honderd procent hersteld ben, moet ik dat niet willen. Misschien over een half jaar, misschien over een jaar, misschien ook wel helemaal niet meer. Dat gaan we zien.”

Onderschatting

Ze wil collega’s vooral oproepen om de gevolgen van hersenschuddingen ook serieus te nemen en vooral niet te onderschatten. “Als je je been breekt, is het voor iedereen duidelijk. Ook het herstelproces is meestal vrij duidelijk. Maar aan mij zie je nu verder niets, terwijl het me serieus dwars zit.”

“Wielrennen is en blijft een sport van vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat zit in de cultuur. De laatste jaren is er al veel verbeterd, zo biedt The Cyclists’ Alliance voor leden een gratis hersenschuddingsprogramma aan. Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de korte- en langetermijngevolgen, ook specifiek bij vrouwen. Maar het wordt nog steeds te vaak onderschat. Geloof mij: dat is het absoluut niet waard.”

Parkhotel Valkenburg pikte Van den Bos op toen ze overkwam van de junioren. Na twee jaar bij die formatie te hebben gereden, droeg ze van 2017 tot en met 2020 het shirt van Boels-Dolmans. Daarna klopte Jumbo-Visma bij haar aan. In haar tijd bij de elites kreeg ze ook met flink wat zichtbare pech af te rekenen: zo brak ze haar arm op acht plaatsen en ook haar bekken. Op haar palmares staan desondanks Le Samyn (2019) en jongerenklassementen in Emakumeen Bira en de Ronde van Chongming. Ook werd ze in 2019 derde in Omloop Het Nieuwsblad.