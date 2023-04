Jimmy Janssens breekt sleutelbeen en twee ribben bij val in Waalse Pijl

Jimmy Janssens zal de komende weken niet in actie komen namens Alpecin-Deceuninck. De 33-jarige Belg heeft woensdag bij een valpartij in de Waalse Pijl zijn sleutelbeen en twee ribben gebroken.

Janssens was op goed twintig kilometer van het einde betrokken bij een valpartij in het peloton. Ook (schaduw)favorieten als Andreas Kron en Neilson Powless lagen op de grond, maar konden hun weg weer vervolgen. Janssens had echter minder geluk en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis van Hoei kreeg de renner slecht nieuws: hij blijkt last te hebben van een gebroken sleutelbeen. Ook kampt Janssens met twee gebroken ribben. Hij zal de komende weken dan ook niet in actie komen voor Alpecin-Deceuninck.

Janssens stond op de planning voor de Ronde van Romandië (25-30 april), maar moet zijn plannen nu dus wijzigen. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden.